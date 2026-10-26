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常壓性水腦症 長輩健忘迷路常跌倒 當心還有這一症狀

胡蓬生
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66歲張姓患者經檢查後，確診為常壓性水腦症（畫圈處）。(圖／大千綜合醫院提供)
66歲張姓患者經檢查後，確診為常壓性水腦症（畫圈處）。(圖／大千綜合醫院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

66歲男子出現健忘、迷路與跌倒後，經檢查確診為可逆轉的常壓性水腦症，接受分流手術與復健後恢復行動力，醫師並提醒三大症狀要及早就醫。

66歲張姓男子剛開心退休，正準備盡情享受樂齡生活，不料半年前開始出現忘東忘西、找不到鑰匙，甚至在熟悉路段迷路的狀況。近兩個月來，他更屢次因步態不穩跌倒送急診，讓家人一度憂心他罹患失智症。經醫師檢查，確診他的病情為極少數可逆轉的「常壓性水腦症」，在接受腦脊髓液分流手術與半年復健後，病患順利恢復體能，重拾熱愛的登山樂趣。

台灣苗栗大千綜合醫院神經外科主任曾仁河表示，病患剛出現健忘症狀時，家人以為只是退休後生活步調放慢、精神鬆弛所致；直到他頻繁跌倒進出急診，經腦部電腦斷層影像檢查比對，才發現他的腦室有明顯擴大現象。隨後進行「腰椎放液測試」對照臨床症狀，確診為常壓性水腦症（NPH）。

曾仁河指出，常壓性水腦症好發於60歲以上的中老年族群，主因是腦脊髓液（俗稱腦水）在腦室內積聚過多、無法正常排出，進而壓迫周圍神經組織。雖然測得的腦壓數值可能正常或僅微幅偏高，但對腦部會造成慢性壓迫。

他表示，常壓性水腦症的症狀與阿茲海默症、巴金森氏症極為相似，卻是極少數能夠透過手術逆轉與改善的「可逆性失智症」。臨床上主要透過兩大途徑精準確診：

1.腦部影像檢查：利用電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI），觀察腦室是否有不正常擴大。

2.腰椎放液測試：透過腰椎穿刺抽取少量腦脊髓液。若病人在引流後步態變順暢、思維變敏捷，即可高機率確診，且預示後續手術效果顯著。

治療方面，常壓性水腦症靠藥物控制效果有限，目前最主要的治癒方式為「腦脊髓液分流手術」。醫師會在病人皮下放置一條細小引流管，從腦室或腰椎延伸至腹腔，並搭配可調壓式的閥門設計，將多餘腦水排至腹腔由腹膜自然吸收，進而減輕腦部壓力。

為幫助病人術後盡快恢復，曾仁河特別提醒家屬注意四大照護重點：

1.居家防跌：病人術後平衡感尚未完全恢復，家中應加裝防滑設施，行走時必須有人扶持，避免再次跌倒引發骨折。

2.觀察引流狀況：若出現異常頭痛、嗜睡或腹痛，可能代表腦壓過低或管路堵塞，應立即就醫。

3.定期回診調壓：醫師可透過體外磁力調節閥門壓力，控制引流速度，病人務必依醫囑規律回診。

4.生活與認知復健：鼓勵長輩適度散步，家人可多透過聊天互動與腦力激盪，協助大腦與體能逐步修復。

曾仁河呼籲，如果家中長輩同時出現「步態障礙、反覆跌倒」、「認知功能退化、反應遲鈍、迷路」及「排尿控制異常」三大症狀，切勿僅視為自然老化的合理現象，應早期診斷並醫療介入，就能像張姓個案一樣成功逆轉失智，找回高質量的退休生活。

醫師提醒，當長輩同時出現三大症狀時，務必即早就醫治療。(圖／大千綜合醫院提供)
醫師提醒，當長輩同時出現三大症狀時，務必即早就醫治療。(圖／大千綜合醫院提供)

精華 FAQ

  • 他先出現忘東忘西、找不到鑰匙，甚至在熟悉路段迷路，之後又因步態不穩而反覆跌倒送急診。這些表現讓家人一度誤以為是失智症或單純老化。

  • 醫師先以電腦斷層觀察到腦室明顯擴大，再做腰椎放液測試。若引流後步態變順、思緒變清楚，就能提高確診機率，也可預估手術後改善效果。

  • 主要治療是腦脊髓液分流手術，將多餘腦水引至腹腔吸收。術後要注意居家防跌、觀察頭痛嗜睡或腹痛等異常、定期回診調壓，並搭配生活與認知復健。

阿茲海默症 退休

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