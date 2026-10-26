坐下就骨折… 骨鬆5大高風險族 85歲老婦連2年骨折

醫師提醒，更年期女性、家族有骨鬆骨折史、體型過瘦等，都屬於骨鬆骨折的高風險族群；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 骨質疏鬆常無明顯症狀，長者可能在彎腰、坐下等輕微動作就骨折；醫師提醒高風險族群應及早做骨密度檢查並持續治療。

85歲林奶奶原本每天都會到公園散步，近兩年卻接連發生脊椎骨折，第一次只是彎腰撿東西，腰椎便傳來劇痛，幾個月後又因坐下時力道稍重，造成胸椎壓迫性骨折。醫師說，骨質疏鬆初期往往沒有明顯症狀，許多長者直到輕微跌倒就骨折，才發現已是嚴重的骨鬆 患者骨骼。

台灣基隆長庚醫院放射診斷科主治醫師饒允媜表示，骨骼會持續進行新陳代謝，當骨質流失速度超過生成速度，骨頭內部就像海綿般，孔洞愈來愈多，即使輕微碰撞也可能骨折，尤其髖部及脊椎骨折，對長者生活影響最大。

饒允媜指出，骨鬆有五大高風險族群，包括停經後女性，尤其65歲以上的女性，70歲以上男性；曾因輕微跌倒就骨折或父母曾髖部骨折者；體型過瘦、缺乏運動、吸菸、過量飲酒及鈣質與維生素D攝取不足者；長期使用類固醇，或患有糖尿病、類風濕性關節炎、甲狀腺疾病及慢性腎臟病者；以及身高明顯變矮、駝背者，都應提高警覺。

確認自己是否為骨鬆患者，可透過「骨密度檢查」釐清。饒允媜說，雙能量X光吸收儀（DXA）可利用低劑量X光測量腰椎及髖部骨密度，檢查快速、無痛。停經後女性及50歲以上男性，主要依「T值」判讀，T值大於或等於負1屬正常；介於負1至負2.5之間為低骨量；小於或等於負2.5則為骨質疏鬆。若T值小於或等於負2.5，且曾發生脆弱性骨折，則屬嚴重骨質疏鬆。停經前女性及50歲以下男性，則以Z值作為判讀依據。

基隆長庚醫院骨科部主任兼骨鬆中心主任林東儀表示，骨鬆患者若已骨折，治療須三管齊下，包括透過手術或其他處置控制疼痛、規律使用骨鬆藥物減少骨質流失，以及復健訓練提升肌力與平衡，降低再次跌倒風險。林奶奶經整合治療數月後，已恢復日常生活能力。

林東儀表示，骨鬆藥物不可自行停用，部分藥物突然停藥，可能造成骨質快速流失。平時應攝取足夠鈣質與維生素D、規律運動，並做好居家防跌措施。高風險族群可至骨科、婦產科或家庭醫學科評估，及早檢查與治療。

確認是否為骨鬆患者，可透過雙能量X光吸收儀（DXA）檢查。(圖／台灣基隆長庚醫院提供)