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攝護腺肥大拖多年 60歲男血尿就醫 膀胱塞滿50顆結石

記者郭韋綺／高雄報導
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醫師提醒，攝護腺肥大常見症狀包括尿流變細、解尿費力、頻尿、夜尿及解不乾淨，不要以...
醫師提醒，攝護腺肥大常見症狀包括尿流變細、解尿費力、頻尿、夜尿及解不乾淨，不要以為只是年紀大的正常現象；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

60歲男子因攝護腺肥大長期阻塞排尿，導致血尿與尿滯留，檢查發現膀胱內有逾50顆結石，醫療團隊分階段手術後順利清除並恢復排尿。

一名60歲男子血尿合併尿滯留掛急診，醫師檢查赫然發現膀胱內竟塞滿逾50顆結石，每顆直徑約1至2公分，由於結石數量龐大，若一次透過內視鏡清除恐增加手術風險，醫療團隊分階段動刀才順利清除，排除阻塞。

台灣高雄市立大同醫院泌尿科醫師蔡牧堯指出，這名男子多年來就有下泌尿道症狀，過去靠吃藥控制病情，但隨著攝護腺增大，排尿阻塞愈來愈嚴重，出現肉眼可見的血尿及尿滯留，急診求醫；檢查發現，攝護腺已肥大至超過100公克，膀胱內還有逾50顆結石。

蔡牧堯表示，由於結石數量多，須審慎評估手術方式，若全部透過內視鏡逐顆擊碎取出，拉長手術時間，也會增加尿道及膀胱黏膜受損風險，決定分階段清除。

第一階段全身麻醉，以膀胱內視鏡處理急性出血，使用高功率鈥雷射擊碎部分結石；第二階段採下腹部膀胱切開手術，將剩餘結石完整取出，修補膀胱、放置尿管，待膀胱恢復後，再處理造成長期排尿阻塞的攝護腺。

結石清除後，治療還沒結束，男子攝護腺已肥大至超過100公克，再以雷射與傳統經尿道攝護腺切除術的「三明治式手術」，所幸術後恢復良好，幾乎沒再有血尿，第2天拔除尿管，恢復順暢排尿後已出院。

蔡牧堯說，攝護腺肥大常見症狀包括尿流變細、解尿費力、頻尿、夜尿及解不乾淨，不少男性以為只是年紀大了的正常現象，延誤就醫，且攝護腺增大會壓迫尿道，導致膀胱長期處於高壓、尿液無法完全排空的狀態，又增加膀胱結石風險。

他提醒，若出現血尿、尿滯留、反覆泌尿道感染或膀胱結石、腎功能受損，應盡速就醫，避免排尿阻塞引發更多併發症。

手術利用雷射汽化攝護腺組織。(圖／高雄長庚醫院提供)
手術利用雷射汽化攝護腺組織。(圖／高雄長庚醫院提供)

男子膀胱取出50幾顆結石。(圖／高雄長庚醫院提供)
男子膀胱取出50幾顆結石。(圖／高雄長庚醫院提供)

精華 FAQ

  • 他多年來有下泌尿道症狀，原本靠藥物控制，但攝護腺持續增大後，排尿阻塞愈來愈嚴重，最後出現肉眼可見的血尿與尿滯留，只能到急診求醫。

  • 檢查顯示他的攝護腺已肥大到超過100公克，膀胱內還塞滿逾50顆結石，每顆約1至2公分。這代表長期排尿不順，已造成明顯併發症。

  • 醫師先用膀胱內視鏡處理急性出血並擊碎部分結石，再以膀胱切開手術取出剩餘結石，之後再以雷射合併經尿道攝護腺切除術治療阻塞，術後恢復良好。

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