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心衰竭反覆急性發作 80歲翁血氧不穩、雙腿嚴重水腫

記者萬于甄／台南報導
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奇美醫院老年醫學科主治醫師劉秉奕表示，透過居家訪視、藥物整合及住院跨團隊復能，能...
奇美醫院老年醫學科主治醫師劉秉奕表示，透過居家訪視、藥物整合及住院跨團隊復能，能及早掌握高齡長者病情變化，並在出院後持續追蹤，讓照護從醫院延伸至家庭，協助長者維持生活功能與品質。(記者萬于甄／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

80歲陳姓老翁因心衰竭與多重慢性病反覆住院，經居家醫療團隊發現血氧不穩與水腫惡化後緊急住院，透過跨團隊治療與復能後改善。

一名80歲陳姓老翁飽受心臟衰竭及多重慢性病所苦，近兩年反覆急性發作、多次住院，身體逐漸衰弱，連日常生活都需家人協助。台灣奇美醫院老年醫學科居家醫療團隊一次例行訪視，發現他血氧不穩、雙腿嚴重水腫，緊急安排住院，經跨團隊治療與復能後，病情終於改善。

奇美醫院老年醫學科主治醫師劉秉奕表示，陳姓老翁長期在神經內科、心臟血管內科、泌尿外科及腎臟科等多科就診，轉介居家醫療後，團隊進行周全性老年評估，依身體狀況調整用藥，但在一次例行訪視時，發現他血氧不穩、雙腿嚴重水腫，研判心臟衰竭惡化，立即安排住院。

住院期間，醫療團隊針對心臟衰竭、肋膜積水及慢性腎衰竭進行治療，並整合醫師、護理師、藥師、營養師及復健專業人員，依個案狀況規畫復能計畫，協助恢復身體功能。陳姓老翁病情改善出院後，原居家醫療團隊持續訪視，讓照護從醫院延伸至家庭。

劉秉奕指出，高齡長者常有多重慢性病、多重用藥及衰弱等問題，醫療不能只著重單一器官治療，還須考量活動能力、認知與情緒、營養及居家環境；透過周全性老年評估，可檢視重複用藥、藥物副作用及跌倒風險，並依長者需求制定個人化照護計畫。

他表示，以台灣為例，居家醫療適用於有明確醫療需求，且因失能或疾病導致外出就醫不便的民眾，若長者出現呼吸喘、下肢水腫加劇或血氧異常等情形，仍應儘速就醫，透過「居家、住院、返家」連續性照護，也可及早掌握病情變化，減緩突發病情對長者衝擊，協助維持生活功能與品質。

精華 FAQ

  • 他原本有心臟衰竭與多重慢性病，居家醫療訪視時發現血氧不穩、雙腿嚴重水腫，研判心衰竭已惡化，因此立即安排住院治療與觀察。

  • 醫療團隊針對心臟衰竭、肋膜積水及慢性腎衰竭進行治療，並整合醫師、護理師、藥師、營養師與復健人員，依個案需求規畫復能計畫。

  • 高齡長者常有多重慢性病與多重用藥，照護不能只看單一器官，還要評估活動能力、認知情緒、營養與居家環境，並留意呼吸喘、水腫與血氧異常。

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