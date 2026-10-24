我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

24歲女求職健檢 驚見肺快被15公分畸胎瘤壓扁

記者趙容萱／台中報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師何蕙如說明，患者開刀前，左側縱隔腔巨大腫瘤幾乎把左肺壓扁（左圖），術後恢復了...
醫師何蕙如說明，患者開刀前，左側縱隔腔巨大腫瘤幾乎把左肺壓扁（左圖），術後恢復了左肺應有的空間（右圖）。(圖／台中醫院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

24歲女子因求職健檢發現左側縱隔腔15公分腫瘤，經微創手術切除後確認為良性畸胎瘤，術後3天出院，醫師也提醒民眾留意胸腔異狀並定期健檢。

一名24歲女性平時健康、無家族病史，今年為求職接受勞工健檢，意外在胸部X光檢查發現左側縱隔腔竟藏有一顆直徑達15公分的巨大腫瘤，幾乎壓扁肺臟。經接受台灣衛生福利部台中醫院胸腔外科團隊微創胸腔鏡手術，完整切除腫瘤，病理切片化驗確認是良性畸胎瘤，術後3天就康復出院，順利進入職場打拚。

台中醫院胸腔外科醫師何蕙如說明，畸胎瘤源於胚胎發育時期的生殖細胞分化異常，較常見的前縱膈腔腫瘤型態有胸腺瘤、淋巴瘤、畸胎瘤以及甲狀腺腫瘤，其中位於前上縱隔的腫瘤有較高的可能為惡性，發生率達25%至40%，好發年齡10至40歲。這次患者幸運檢測為良性畸胎瘤，算是有驚無險。

何蕙如指出，縱膈腔畸胎瘤早期多無症狀，往往是體檢時意外發現。約2/3的縱膈腔腫瘤患者在診斷時會出現咳嗽、胸痛或發燒等症狀，若腫瘤過大壓迫周邊器官，甚至可能引發呼吸困難，患者可能年輕，健檢前卻完全沒有呼吸喘或胸痛症狀，而是透過健檢意外發現摘除不定時炸彈，相當幸運。

何蕙如說明，縱膈腔腫瘤的治療，原則上建議以外科手術完整切除，目前多採用微創胸腔鏡手術，傷口小、疼痛輕與恢復快，能同時達到確診與根治效果，像患者術後三天就出院返回工作崗位，是相當純熟的治療方式。

何蕙如提醒，許多胸腔巨大腫瘤初期完全沒有症狀，若等到出現嚴重壓迫器官或劇烈胸痛時，往往病灶已相當巨大或偏向惡性，建議民眾務必養成 定期健康檢查習慣，藉由胸腔攝影早期發現異狀。另若平時出現 久咳不癒、胸痛、胸悶或呼吸喘 等症狀，切勿輕忽，應盡速至胸腔外科門診檢查，確保肺部與胸腔健康。

醫師何蕙如說明，患者透過胸腔鏡完整切除的畸胎瘤約15公分（紅圈處），比一顆拳頭還...
醫師何蕙如說明，患者透過胸腔鏡完整切除的畸胎瘤約15公分（紅圈處），比一顆拳頭還大。(圖／台中醫院提供)

精華 FAQ

  • 她原本沒有明顯症狀，只是在為求職接受勞工健檢時做胸部X光，才意外發現左側縱隔腔藏有直徑15公分的巨大腫瘤，幾乎把肺臟壓扁。

  • 台中醫院胸腔外科團隊採用微創胸腔鏡手術完整切除腫瘤，病理切片確認是良性畸胎瘤。因傷口小、恢復快，患者術後3天就順利出院。

  • 醫師表示許多胸腔巨大腫瘤初期沒有症狀，建議民眾養成定期健檢習慣，並留意久咳不癒、胸痛、胸悶或呼吸喘等警訊，及早就醫檢查。

腫瘤

上一則

無須嚴格飲控「黃金比例餐盤」輕鬆瘦身 女子三個月減下12公斤

延伸閱讀

92歲婦切肝腫瘤 微創手術傷口小 精準麻醉降疼痛  

92歲婦切肝腫瘤 微創手術傷口小 精準麻醉降疼痛  
不是老了… 爬樓梯喘、反覆肺炎 竟罹肺腺癌4期

不是老了… 爬樓梯喘、反覆肺炎 竟罹肺腺癌4期
台灣醫療團7專家 談癌症篩檢、中高齡健康

台灣醫療團7專家 談癌症篩檢、中高齡健康
沒癌細胞卻確診鼻咽癌4期  醫證實：轉移淋巴

沒癌細胞卻確診鼻咽癌4期  醫證實：轉移淋巴

熱門新聞

多數良性甲狀腺結節不會發展為癌症，而部分甲狀腺癌在首次發現病灶時就已經存在；示意圖。（圖／123RF）

🎙️甲狀腺結節越查越多 哪些情況才需要治療？

2026-10-20 09:35
示意圖。（取自123RF）

1天30分鐘「日式健走」爆紅 醫證實：5個月年輕10歲

2026-10-21 15:49
一森診所記憶健腦中心院長、台北榮總神經內科特約醫師王培寧在臉書分享相關研究指出，芬蘭研究發現，65歲前確診的阿茲海默症病人，確診前幾年常先因頭暈、憂鬱、頭痛就醫；示意圖。(圖/123RF)

早發性阿茲海默症不一定先健忘 研究揭確診前5年恐已出現3大警訊

2026-10-21 18:53
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
醫師提醒，重度依賴咖啡因的人，一旦戒斷可能導致身體不適。圖／123RF

假日睡到飽卻頭爆痛？平時天天喝咖啡 醫揭「戒斷陷阱」

2026-10-18 11:38
超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日有網友分享比超慢跑更有效的居家運動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

2026-10-12 19:55

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷