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阿Ken罹皮蛇「半夜痛到倒地」 醫示警：糖友罹病風險近2倍、恐傷視力

記者廖靜清／台北即時報導
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台灣糖尿病衛教學會歐弘毅（左）表示，糖友罹患皮蛇的風險是一般人的2倍；台北榮總內...
台灣糖尿病衛教學會歐弘毅（左）表示，糖友罹患皮蛇的風險是一般人的2倍；台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師郭錦松（右）說，慢性高血糖會削弱免疫系統，更容易讓潛伏在體內的水痘－帶狀疱疹病毒再次活化。（記者廖靜清／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

阿Ken分享罹患皮蛇的劇痛經驗，醫師提醒糖尿病患者感染風險較高，且可能干擾血糖控制，若發作在眼周更恐傷及視力，應及早就醫。

藝人阿Ken驚曝曾罹患帶狀疱疹，俗稱「皮蛇」，發作時疼痛如火燒、刀割，甚至半夜痛到倒地，讓他至今心有餘悸。醫師提醒，糖尿病患者罹患皮蛇的風險約為一般人的1.8倍，不僅可能打亂血糖控制，若侵犯眼部，甚至可能造成視力損傷。

阿Ken回憶，過去只聽長輩說過「皮蛇長一圈就完蛋了」，沒想到自己也會中招。當時皮蛇長在額頭靠近髮際線的位置，起初以為只是一般皮膚問題，沒想到疼痛沿著神經蔓延，皮膚彷彿被火燒、刀割，即使外觀看起來不嚴重，疼痛卻令人難以忍受。

由於工作需要上妝，阿Ken表示，當時化妝師完全不能碰觸患部，就連臉部做表情都會痛。原本想忍痛繼續工作，沒想到症狀愈來愈嚴重，最後才決定就醫。「金鐘沒得獎都沒這麼痛！」他自嘲金鐘獎入圍卻未得獎的心情，都沒有比皮蛇的疼痛更難熬。

台灣糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，皮蛇是潛伏體內的水痘－帶狀疱疹病毒再次活化所致，隨著年齡增長或免疫力下降，發病風險也會增加。研究顯示，第2型糖尿病患者罹患皮蛇的發生率約為非糖尿病者的1.8倍，原因可能與糖尿病患者免疫功能受到影響有關。

歐弘毅指出，皮蛇對糖友的威脅更大，包括干擾血糖、傷害視力，尤其，急性感染與疼痛可能干擾原本穩定的血糖控制。西班牙研究發現，原本糖化血色素不高於6.5%的糖尿病患者，約24%在皮蛇發作後出現糖化血色素升高情形。若病毒侵犯三叉神經眼支，可能引發「眼部帶狀疱疹」，造成角膜炎、葡萄膜炎等病變，嚴重時甚至影響視力。

台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師郭錦松分享，一名67歲糖友罹病超過10年，平時糖化血色素控制在7%以下，卻突然出現單側額頭及眼周刺痛，隨後冒出紅疹、水泡，就醫後確診眼部帶狀疱疹，所幸及時治療，未造成嚴重視力傷害。

郭錦松提醒，額頭、鼻部或眼周出現單側疼痛、紅疹及水泡，應盡速就醫，若合併眼紅、畏光、眼痛或視力模糊，更應當日接受眼科評估。抗病毒藥物最好在皮疹出現72小時內使用，即使超過72小時，仍應就醫，不可自行拖延。

歐弘毅強調，糖友護眼不能只顧血糖，應建立「控糖、檢眼、防皮蛇」三道防線，除了定期接受眼底檢查，也應主動與醫師討論感染風險及疫苗等預防選項。

藝人阿Ken自曝曾罹患帶狀疱疹，飽受「痛不欲生」的折磨經歷，呼籲民眾別輕忽疾病威...
藝人阿Ken自曝曾罹患帶狀疱疹，飽受「痛不欲生」的折磨經歷，呼籲民眾別輕忽疾病威脅。（記者廖靜清／攝影）

精華 FAQ

  • 阿Ken表示，皮蛇長在額頭靠近髮際線，疼痛像火燒、刀割，連做表情都會痛，甚至半夜痛到倒地，讓他至今仍印象深刻。

  • 醫師指出，帶狀疱疹是水痘－帶狀疱疹病毒再活化所致，糖尿病患者因免疫功能受影響，發病風險約為一般人的1.8倍。

  • 若額頭、鼻部或眼周出現單側疼痛、紅疹、水泡，應盡速就醫；若合併眼紅、畏光、眼痛或視力模糊，最好當日接受眼科評估，並把握72小時內用藥。

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