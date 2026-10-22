AI輔助導航支氣管鏡 58歲婦切除癌變病灶

黃色部分即是AI 顯示的病灶，支氣管鏡會根據紅點路線到達深處病灶部位。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 一名58歲婦人因反覆咳嗽發現雙側肺結節，醫療團隊以AI輔助導航支氣管鏡成功切片並診斷肺腺癌與轉移，及時接受微創手術與後續標靶治療。

1名58歲婦人反覆咳嗽，電腦斷層檢查發現左側肺部有2公分肺腫瘤 ，右肺也有0.8公分毛玻璃狀結節。由於體積小且位置深，若採傳統支氣管鏡可能採集不到檢體，恐耽誤治療時機，醫療團隊合作利用AI輔助導航支氣管鏡同時做兩側病灶切片檢查，順利採集檢體，診斷為左側原發性肺腺癌併有右側肺部轉移，所幸及時接受胸腔鏡微創手術切除，後續標靶治療中。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科主任廖啟耀說，隨著低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢逐漸普及，愈來愈多無症狀民眾發現具有微小、周邊型或毛玻璃狀肺結節。這類病灶體積小、位置深，電腦斷層導引切片可能會有氣胸風險。雖然支氣管鏡切片是從自然孔進入，但是傳統支氣管鏡因為病灶較小而只能到達其周圍位置，故切片診斷率較電腦斷層切片來得低。若用手術切除又擔心是否過度治療，因此增加臨床選擇上的困難。

人工智慧輔助導航支氣管鏡利用病人術前電腦斷層影像重建肺部結構及支氣管路徑，協助醫師規畫抵達病灶的導航路線，檢查過程中結合即時X光透視影像配準及導航修正，幫助醫師將切片或定位器械送往目標病灶。

胸腔外科醫師楊子毅說，相較於常見的術前定位，這種術中定位可讓病人在全身麻醉的狀況下接受定位，及後續胸腔鏡或達文西微創手術，若發生氣胸狀況也可以在第一時間處理。一般醫院往往需要複合式手術室才能達到的成效，透過人工智慧輔助可達到類似效果，對民眾來說，舒適度及安全性都更有保障。

胸腔內科張志豪主任說，人工智慧輔助導航支氣管鏡切片檢查最大優勢在於可針對多處病灶一次處理。因為病人在麻醉過程中不會有傳統支氣管鏡檢查的不適感，可讓病人一次達到病理組織取得及癌症分期的目的，及早接受治療。

廖啟耀說，透過這次臨床應用經驗，胸腔內外科可共同評估導航診斷、病灶定位及微創手術的整合方式，未來對於合適病人有機會將診斷、定位與手術更順利地串聯，減少多次檢查及往返醫院負擔。