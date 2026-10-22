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2歲童發展遲緩 醫籲早療別等長大

記者余采瀅
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醫師提醒，兒童發展遲緩不只是「比較晚說話」，若語言、動作或人際互動等明顯落後同齡...
醫師提醒，兒童發展遲緩不只是「比較晚說話」，若語言、動作或人際互動等明顯落後同齡孩子，應及早接受專業評估。圖為示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

2歲男童小星因發展遲緩接受早療後大幅進步，醫師提醒家長，若孩子在語言、動作、認知或互動明顯落後同齡者，應及早評估與介入。

男童小星2歲時因僅會簡單詞彙、較少主動與人交流，經評估診斷為「發展遲緩」，接受多年早期療育與定期追蹤，小星已能完整表達、主動參與團體活動。台灣豐原醫院復健科醫師張憲伯提醒，兒童發展遲緩不只是「比較晚說話」，若語言、動作、認知或人際互動等面向明顯落後同齡孩子，應及早接受專業評估，把握早療重要時機。

台灣職能治療師涂安怡指出，小星剛開始療育時，經常沉浸在自己的恐龍世界，較少主動與人交流。治療團隊便從孩子的興趣切入，利用恐龍玩具及遊戲情境，引導他練習等待、傾聽、輪流、回應及分享。從療育初期，僅會簡單幾個字的主動分享，到現在能自在聊天、加入同儕活動，進步相當大。

張憲伯表示，兒童發展涵蓋粗大動作、精細動作、語言溝通、認知學習及社會情緒等不同面向，因此發展遲緩並不能只用「幾歲會不會說話」判斷，而要綜合了解孩子不同能力的發展情形。

張憲伯指出，幼兒期是神經系統快速發展、各項能力逐步建立的重要階段，早療重點就在「及早發現、及早評估、適當介入」，每個孩子的發展速度雖有差異，但若在說話、動作、理解、學習、遊戲或與人互動等方面明顯落後同齡兒童，或原本已具備的語言、動作等能力反而出現退步，建議初步至兒科門診接受發展篩檢，或至復健科醫師門診仔細評估各項能力的發展，不要只抱著「長大自然就會」的想法持續等待。

張憲伯強調，早期評估及療育並不是替孩子貼上標籤，而是更早找出需要協助的地方，透過專業療育與家庭共同參與，降低發展落後對未來學習、人際互動及生活適應的影響。

豐原醫院職能治療師透過遊戲、教具及情境活動進行早期療育，引導孩子練習認知、精細動...
豐原醫院職能治療師透過遊戲、教具及情境活動進行早期療育，引導孩子練習認知、精細動作及互動等能力，並依不同發展階段調整療育目標。(圖／豐原醫院提供)

豐原醫院復健科醫師張憲伯提醒，兒童發展遲緩不只是「比較晚說話」，若語言、動作、認...
豐原醫院復健科醫師張憲伯提醒，兒童發展遲緩不只是「比較晚說話」，若語言、動作、認知或人際互動等面向明顯落後同齡孩子，應及早接受專業評估，把握早療重要時機。(圖／豐原醫院提供)

精華 FAQ

  • 小星2歲時只會簡單詞彙，也較少主動與人交流；經多年早期療育與追蹤後，已能完整表達，並能主動參與團體活動與同儕互動。

  • 醫師指出，兒童發展包含粗大動作、精細動作、語言溝通、認知學習與社會情緒等面向，不能只用說話早晚判斷，需綜合觀察孩子整體能力。

  • 若孩子在說話、動作、理解、學習、遊戲或互動明顯落後，甚至原有能力退步，應先到兒科門診做篩檢，或到復健科接受專業評估與早療介入。

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