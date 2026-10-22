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胸悶、冒冷汗恐猝死 心臟幫浦急救

記者沈能元
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振興醫院提醒，為了心愛球隊熱血吶喊的同時，也別忘了多注意自己的心血管健康，情緒不...
振興醫院提醒，為了心愛球隊熱血吶喊的同時，也別忘了多注意自己的心血管健康，情緒不要過度起伏，更別輕忽突然出現的胸悶、氣喘或頭暈冒冷汗。示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

急性心因性休克會讓心臟突然無法有效打血，IABP主動脈內氣球幫浦可透過同步充氣與消氣，協助降低負荷並增加心肌灌流，爭取救命時間。

棒球熱血沸騰，在電視機前緊盯大聯盟季後賽激戰，所有人都在為支持的隊伍賣力加油打氣，但你有想過，當我們的「心臟發電機」突然當機、瀕臨停擺時，誰來替生命打氣嗎？

台灣振興醫院臉書指出，急重症加護病房裡，最怕遇見的就是「急性心因性休克」。這就像球隊王牌投手突然手肘拉傷、控球完全失控一樣，心臟幫浦功能瞬間崩跌，全身血壓急凍，連最基本供應全身各器官的氧氣與養分都送不出去，隨時都有猝死危險。這時候，如果只光靠強心劑猛催，往往就像叫受傷的投手硬投100英里火球，只會讓心臟加速衰竭。

此時緊急登場的關鍵救援投手，正是醫學上最廣泛、也最直覺好用的機械輔助循環利器——主動脈內氣球幫浦（IABP）。很多人好奇，這顆細長的氣球放進主動脈後，究竟是怎麼神救援的？其實它的原理完全是「默契無間的雙向配合」。醫師會透過微創導管，將氣球精準送入胸部的主動脈內，並讓氣球的充氣與消氣節奏完全跟著病人的心跳同步走。

當疲憊不堪的心臟準備用力「收縮」把血打出去的那一瞬間，氣球會瞬間「塌陷消氣」，在血管內製造出一個瞬間的負壓空檔。這就像跑者盜壘時隊友巧妙掩護一樣，大幅減輕心臟向前推擠血液時的阻力，醫學上稱為「降低後負荷」，讓無力的心臟不需要拚了老命硬擠，就能輕鬆把更多血液順暢推向全身。

而當心臟完成擠壓、進入「舒張」休息期時，氣球則會瞬間「膨脹打氣」。這個動作巧妙地把主動脈內的血液精準回推向心臟根部的冠狀動脈，就像在進攻回合空檔替自家主將灌注滿滿的能量補給液，大幅增加心臟本身的血流灌流，讓缺氧的心肌細胞獲得喘息與自我修復的寶貴時間。

一收一縮、一消一脹，氣球幫浦在最危急的時刻接管了部分工作，成功替疲憊的心臟爭取到救命的黃金復元期。秋意轉涼，季後賽戰況正熱，在為了心愛球隊熱血吶喊的同時，也別忘了多注意自己的心血管健康，情緒不要過度起伏，更別輕忽突然出現的胸悶、氣喘或頭暈冒冷汗。

精華 FAQ

  • 它是心臟幫浦功能突然崩跌的危急狀況，導致血壓下降、器官灌流不足，氧氣與養分送不出去，若未及時處理，病人可能迅速惡化甚至猝死。

  • 醫師會將氣球導管放入主動脈，並依心跳同步充氣與消氣；它能在心臟收縮時降低阻力、在舒張時增加冠狀動脈灌流，幫心臟爭取恢復時間。

  • 文中提醒，若出現胸悶、氣喘、頭暈或冒冷汗等症狀，不能輕忽，尤其在情緒過度起伏時更要注意心血管健康，必要時應盡快就醫評估。

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