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吃多脹、腰圍粗… 中年代謝消化力變慢 不全怪老化

林琮恩
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中年後的腸胃道問題環環相扣，除了監測體重外，也要記得定期量測腰圍。(圖／123R...
中年後的腸胃道問題環環相扣，除了監測體重外，也要記得定期量測腰圍。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，中年後吃多易脹、胃食道逆流、腰圍變粗與失眠，未必只是老化，而是身體容錯率下降，應調整飲食、作息與運動習慣。

中年時期通常是民眾事業高峰，應酬、加班不斷，且不少人除了工作，還有上有老、下有小的家庭責任，生活壓力不容小覷。與此同時，身體也可能出現變化，步入中年後，吃一些東西就容易腹脹、出現胃食道逆流；原先狂飲咖啡也不會睡不著，如今只要超過中午攝取咖啡因，晚上就可能陷入失眠。醫師指出，這類中年常見的身體現象，並非單純因為年紀增加、代謝突然變差，而是身體的「容錯率」逐漸下降。

★吃消夜 胃食道逆流　

台灣新光醫院胃腸肝膽科主治醫師張璨璿指出，許多民眾年輕時大魚大肉，時常到吃到飽自助餐報到，下班後習慣吃消夜，甚至吃完馬上睡覺也不受影響，仍能安心入眠。

步入中年後，稍微吃多一點就感覺腹脹，晚餐後再吃消夜，可能出現胃食道逆流等不適。這並非代謝因年紀「突然壞掉」，而是身體容錯空間逐漸變小，背後原因與胃腸蠕動、飲食習慣、體重及肌肉量等因素都有關聯，不能單純歸咎於老化。

中年時期也是不少民眾事業上升期，除了工作績效壓力大，還時常需要應酬，大魚大肉卻可能讓身體吃不消，體重節節上升，連胃食道逆流症狀也逐漸出現。

張璨璿指出，高油脂食物可能使胃排空速度變慢，加重腹脹，也可能增加胃食道逆流的機會。年輕時身體或許尚能承受較大的飲食負荷，但隨年紀增長，加上飲食過量、體重增加等因素，胃腸不適就可能變得更加明顯，引發火燒心等常見症狀。

張璨璿指出，如果中年後出現輕微胃食道逆流，可先從調整飲食習慣著手，例如少吃消夜、減少大魚大肉，並避免吃完東西立即躺下，觀察症狀是否改善。若症狀持續或惡化，出現吞嚥困難、反覆嘔吐，甚至貧血、解出黑便或血便、持續腹痛、體重明顯下降等警訊，就應就醫評估，及早找出原因並治療。

★鮪魚肚 健身也難消

除胃食道逆流外，許多中年男性出現小腹微凸的「鮪魚肚」，即使努力上健身房運動，也未必能順利消去，背後原因可能與內臟脂肪增加有關。

張璨璿表示，許多民眾自認「吃得跟年輕一樣多，為什麼會變胖？」實則與基礎代謝率下降及活動量減少有關。肌肉組織的基礎能量消耗高於脂肪組織，步入中年後，若肌肉量逐漸流失、活動量又減少，身體每日所需熱量也可能降低；如果飲食量沒有跟著調整，長期下來就容易造成熱量攝取超過消耗，體重逐漸增加。

「隨基礎能量消耗下降，剩餘熱量堆積容易導致腹部肥胖，不僅產生鮪魚肚，也可能因腹內壓增加，提高胃食道逆流機會。」張璨璿表示，中年後的腸胃道問題環環相扣，民眾除了監測體重外，也要記得定期量測腰圍，避免腰圍在不知不覺間逐漸變粗。至於解方，「一直節食、不吃東西也不實際」，建議民眾設法增加或維持肌肉量，以維持身體活動能力與能量消耗，「這是中年後最值得投資的項目。」

除容易肥胖，許多中年民眾也發現，年輕時喝再多咖啡也不會睡不著，中年後下午喝咖啡，就容易影響夜間睡眠；對酒精的耐受度也可能下降，變得比較容易喝醉。

張璨璿表示，咖啡因與酒精在體內的代謝都會受到肝臟功能、藥物、身體狀況及年齡等因素影響，隨著年齡增加，對咖啡因與酒精的反應也可能有所改變。

★飲食好習慣 5指南

1.每餐吃七、八分飽：若容易腹脹，可將每餐份量適度減少：細嚼慢嚥，避免短時間內大量進食。

2.睡前2-3小時避免大量進食：晚餐不要吃得過飽，也避免吃消夜，尤其容易胃食道逆流者，吃完飯也不要立即躺下。

3.咖啡和茶提早喝：不一定需要全面戒掉咖啡或酒，但應留意自身耐受程度，適度調整攝取量與時間，例如容易失眠者，可避免午後或傍晚攝取咖啡因；飲酒則應控制量，避免以「年輕時喝得下」作為現在的飲酒標準。

4.不只量體重，也要留意腰圍：體重沒有明顯增加，不代表腹部脂肪沒有增加。可定期量測腰圍，觀察是否出現腰圍持續變粗的情況。

5.有氧搭配阻力訓練：保持有氧運動搭配重訓等阻力訓練的習慣，每周至少進行150分鐘中等強度有氧運動，可分為每周5天、每次30分鐘，也可依個人時間拆成較短的運動時段。騎腳踏車、游泳、慢跑、快走等都可以，運動強度可掌握「可以講話，但無法輕鬆唱歌」的程度。也應安排深蹲、彈力帶、啞鈴等阻力訓練，逐步增加肌力，幫助維持肌肉量與日常活動能力。

精華 FAQ

  • 不全是。醫師說，中年後胃腸蠕動、飲食習慣、體重與肌肉量都會影響消化負擔，讓身體可承受的範圍變小，所以稍微吃多就可能腹脹或逆流。

  • 主要與基礎代謝率下降、活動量減少及肌肉量流失有關。若飲食量沒有跟著調整，熱量容易長期超標，腹部脂肪堆積後，不只變胖，也可能增加胃食道逆流風險。

  • 建議每餐吃7、8分飽，睡前2-3小時避免大量進食，咖啡和茶提早喝，並留意腰圍變化；同時搭配每周至少150分鐘有氧運動與阻力訓練，以維持肌肉量。

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