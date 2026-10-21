熬夜1晚累3天…50歲後體力難恢復 怎調整? 專家給指南

步入中年後，不少民眾感到身體修復能力大幅下降。(圖/123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，50歲後身體修復力下降多與自律神經、深層睡眠及褪黑激素變化有關，建議透過規律作息、均衡飲食與適度運動改善。

以前熬夜一晚，睡飽就能恢復，現在累三天；以前怎麼大吃都沒事，現在晚餐多吃一點就脹。難道這就是年紀大了？其實，身體不是突然老去，而是各項功能一點一滴改變。就像換了一台需要重新熟悉的機器，50歲後，身體也有了不同的「使用方式」。哪些是正常老化，哪些是身體發出的警訊？讀懂變化、調整方法，才能找到適合自己的新節奏。

★自律神經調控 變差

步入中年後，不少民眾感到身體修復能力大幅下降。過去即使熬夜，隔天仍能照常上班；中年後熬夜一晚，卻可能連續三天以上精神不濟。連續工作一周後，年輕時度過周末便能恢復元氣，中年後即使睡到自然醒，身體仍感到疲憊。台灣新光醫院精神科主治醫師田心喬指出，中年後開始出現睡眠品質不如從前、感冒不易痊癒等情況，與自律神經調節能力及褪黑激素分泌變化有關。

許多民眾進入中年後，睡眠品質變差，睡再多也難以恢復元氣。田心喬說，睡眠過程受到自律神經調控，交感神經主要負責讓人體維持警覺、應對壓力，副交感神經則有助於放鬆與休息。年輕人自律神經調節能力較佳，即使深夜與好友騎車夜衝，熬夜後隔天仍可能精神奕奕、照常上課；隨著年齡增長，睡眠結構及深層睡眠也會發生變化，自律神經調節能力變差，熬夜後往往需要更長時間才能恢復。

★深層睡眠 逐漸減少

田心喬指出，深層睡眠是睡眠周期中較難被喚醒的階段，與身體修復及恢復精神有關。深層睡眠時間會隨年齡增加而減少，年輕時可能有較長的深層睡眠，隨著年齡增長，深層睡眠比率下降，中年民眾較容易出現「即使睡得久，也睡不好」的感受。

此外，褪黑激素分泌也會隨年齡增加而減少，可能影響入睡及睡眠節律，使恢復元氣的能力不如年輕時。

為提升睡眠品質、幫助入睡，許多民眾會購買市售含褪黑激素的機能性食品或噴劑。田心喬指出，褪黑激素是由腦部松果體分泌的荷爾蒙，市售產品的成分、劑量及吸收情況各有不同，不能一概而論。若中年民眾發現睡眠情況不佳，已影響工作表現，甚至出現明顯情緒困擾，應就醫由醫師評估原因及適當治療方式。

除了睡眠品質變差，中年民眾就連出國旅遊也可能「有感變累」。年輕時即使出國旅遊多日，回國後還能直接上班；中年後卻可能需要一段時間休息，才能恢復原本的精神狀態。

田心喬指出，時差調整與生理時鐘及睡眠節律有關，年輕時身體調節能力較佳，通常能較快適應時差；隨年齡增長，生理時鐘調整速度可能變慢，加上長途飛行過程容易影響睡眠品質，導致旅遊後更加疲憊。

許多民眾發現，步入中年後感冒不容易恢復，年輕時兩、三天就能康復，年紀增長後卻可能需要更長時間。

田心喬指出，感冒多由病毒感染引起，身體會啟動免疫及發炎反應來對抗感染。年輕時身體調節及恢復能力較佳，感染後通常能較快恢復；隨著年齡增長，免疫及身體調節能力可能出現變化，恢復時間也可能拉長。有些人在明顯發燒之前，就已出現疲倦、精神不佳等症狀，這些都可能是感染過程中的身體反應。

另有中年民眾發現，落枕後需要較長時間才能恢復，比年輕時更難受。田心喬說，落枕造成的不適與頸部肌肉、筋膜受到拉扯及局部發炎反應有關，因此若發生嚴重落枕或扭傷，除了依情況冰敷、熱敷，也應視疼痛程度尋求醫師評估，必要時使用止痛或抗發炎藥物。

隨著年齡增加，肌肉也較容易受到生活、工作壓力及長期姿勢不良影響，形成慢性緊繃。當肌肉長期處於緊張狀態，發生痠痛或拉傷後，恢復時間也可能較長。因此，除了處理急性不適，也應改善長時間維持同一姿勢、缺乏活動等生活習慣。

★睡眠好習慣 3指南

1.均衡飲食規律運動：平時應維持均衡飲食，攝取足夠的維生素及礦物質，並養成規律運動習慣。運動方面，可選擇快走、游泳、慢跑等有氧運動，搭配伸展及肌力訓練，依自身體能調整強度。

2.維持固定時間就寢：為改善中年後睡眠不佳、疲勞及身體恢復較慢等情況，田心喬建議，首先要維持規律睡眠，即使前一天熬夜，隔天仍盡量按時起床，晚上則維持固定時間就寢，有助穩定睡眠節律。

3.避免突然高強度訓練：若本身容易焦慮、工作壓力較大，運動時更應循序漸進，避免突然進行過度高強度的訓練。適度安排休息、放鬆與戶外活動，也有助於調整生活節奏，讓身體有足夠時間恢復。