下背痛復健沒用？神經阻斷術緩解薦髂關節炎疼痛

醫師提醒，下背痛不一定是長骨刺，如果是「薦髂關節發炎」經高頻熱凝神經阻斷術治療後，疼痛可緩解八成；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 77歲洪先生下背痛久治不癒，經檢查發現真正病因是薦髂關節炎，接受高頻熱凝神經阻斷術後疼痛明顯改善，也凸顯腰痛未必都與骨刺有關。

下背痛常讓人直覺聯想到是因長骨刺，但其實致病因子可能隱藏在身體別處。台灣一名77歲洪先生受下背痛所苦，復健電療一直未見好轉，求診後才發現原因出在薦髂關節發炎，經高頻熱凝神經阻斷術治療後，疼痛緩解八成。

洪先生年輕時長年跑船，如今退休卻因下背痛而身心俱疲，每次起床要下床的瞬間都痛不欲生，因而求診羅東博愛醫院全人疼痛照護中心。黃安平醫師檢查後發現，洪先生腰椎的確有許多骨刺、同時合併第五腰椎椎弓解離，但他進一步進行理學檢查與診斷性注射，發現其實疼痛的原因是薦髂關節功能失調，即薦髂關節疼痛症候群，也可稱為薦髂關節炎。

腰痛未必是骨刺

他為洪先生進行高頻熱凝神經阻斷術，以熱能燒灼神經、阻斷疼痛傳導。疼痛改善許多，洪先生活動順暢，久走都沒問題，也擺脫了長期吞服止痛藥。

造成腰痛的原因竟不在腰椎。黃安平解釋，腰痛（下背痛）絕大多與骨刺無關。骨刺就像臉上的皺紋，是老化的正常現象，甚至是身體為了增加脊椎穩定度的「補丁」。至於椎弓解離，若肌肉力量夠且結構穩定，臨床上也往往不會痛。

理學檢查鎖定痛點

為了精準定位痛點，黃安平使用兩方法驗證。先透過理學檢查，請病人用手指指出最痛的點，若精確指向屁股上方、靠中間的薦髂關節，即能高度懷疑該處為痛源。再來使用診斷性注射，醫師將藥物精準注入懷疑的部位，若疼痛能改善達七、八成以上，即可證實該結構就是真正的痛源。

黃安平說明，醫療的本質是解決病人的痛，而不是修正影像上的瑕疵。許多人看到光片上的骨刺就急著想處理，但影像上的異樣不代表就是痛點；若只盯著影像看，反而容易忽略病人真實的疼痛位置。因此，臨床上必須結合詳細問診與診斷性測試，貼近病人的實際體驗，才能精準找到病灶。

先找出痛點後，再安排合適治療。黃安平說，疼痛像是身體的警報器。當結構無虞但神經卻持續發送訊號時，高頻熱凝神經阻斷術的作用就是「關閉亂響的警報器」，而非改變身體結構。

神經阻斷術優勢是僅有微小針孔，不需住院，且副作用遠比口服止痛藥（會跑全身、傷胃、嘔吐）少，治療效果也較持久，約可維持半年。但因神經的再生特性，燒灼掉的痛覺神經會像「雜草」一樣慢慢長回來，因此高頻熱凝神經阻斷術提供的是一段長期的無痛期，而非永久性消失。

黃安平表示，長期疼痛建議到神經外科／疼痛科接受評估與諮詢，醫師會協助確定疼痛的真正原因，再建議治療方式。高頻熱凝神經阻斷術是為疼痛介入治療中心的治療方法之一，提供病人另一個介於「吃藥」或「開刀」兩選項之間的疼痛緩解方案。