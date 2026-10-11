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婦人打頸部震波竟天旋地轉 醫追查耳石竟被「震」掉了

記者謝進盛／台南即時報導
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耳石脫落示意圖。(圖／台中榮總嘉義分院提供)
耳石脫落示意圖。(圖／台中榮總嘉義分院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

一名婦人做頸部體外震波後，雖然痠痛改善，卻引發劇烈眩暈，醫師研判是震波把耳石震落，改以耳石復位術治療。

不少為痠痛所苦患者尋求體外震波治療，台灣一名婦人近日前往某診所進行頸部體外震波治療，痠痛雖緩解，然卻出現連續天旋地轉、噁心等症狀，後改求診醫師確認婦人耳石被「震」掉了 ，施以耳石復位術診治。

耳石是指內耳橢圓囊內的碳酸鈣結晶脫落，並滑入負責平衡的半規管中，當頭部姿勢改變時刺激平衡神經，導致短暫而強烈旋轉性眩暈，而體外震波治療是一種非侵入性再生醫學與物理治療方式；台灣衛福部新營醫院耳鼻喉科醫師陳建志分享上述罕見案例，該婦人因長期頸部痠痛，尤其低頭時更明顯，前往某復健科診所接受頸部震波治療。

結果治療後痠痛緩解，然當晚一躺下，突然感到天旋地轉、噁心想吐，嚇得立刻坐起。隔天她再次接受治療，當晚同樣暈眩發作，於是趕緊前往醫院就診。

陳建志診治時請婦人轉頭並向後躺下，進行姿勢誘發檢查，隨即出現明顯眩暈與眼震，確認是俗稱「耳石症」的良性陣發性姿勢性眩暈。由於症狀緊接在震波治療後發生，研判是高位頸椎與頭頸交界處的韌帶在接受治療時，震波經肌肉、韌帶及頭顱骨，傳至顳骨與內耳，使原本附著不穩的耳石從橢圓囊的耳石斑上脫落，掉進半規管。

他指出，散落的耳石進入半規管後，逐漸聚集成團，沉積於某一支半規管內，就會在患者躺下、翻身、抬頭或低頭時，持續帶動半規管內內淋巴液流動，刺激平衡感受器，引發短暫卻劇烈的旋轉性眩暈，並伴隨噁心、嘔吐及眼震。這類姿勢性眩暈若只服用止暈藥，通常只能暫時減解症狀，無法讓耳石回到原位。

確定是該病後，應依耳石所在的半規管，接受精準復位術，才能真正地治癒。若患者同時有頸椎退化或嚴重頸痛，復位前應先評估頸椎狀況，避免過度旋轉或後仰，或者，在復位術前，醫師先對頸部關節進行局部注射玻尿酸。

他提醒，物理治療人員進行高位頸椎震波治療時，應審慎控制頻率、強度與方向，避免震動波直接朝向頭顱傳遞。若患者治療後出現暈眩、噁心或步態不穩，應立即停止並轉介就醫。

精華 FAQ

  • 她在治療後當晚躺下就感到天旋地轉、噁心想吐，隔天再次治療後同樣發作，症狀持續且明顯，最後才趕緊到醫院求診。

  • 醫師讓她轉頭後仰做姿勢誘發檢查，立刻出現明顯眩暈與眼震，符合良性陣發性姿勢性眩暈，也就是俗稱耳石症的表現。

  • 醫師認為震波可能經肌肉、韌帶與顱骨傳到內耳，使不穩的耳石脫落進入半規管；治療時應控制頻率、強度與方向，若有暈眩要立刻停治並轉介。

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