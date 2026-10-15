痛風石纏手10年 45歲男微創手術切除
45歲男子右手背痛風石長達10年，因壓迫關節與肌腱造成疼痛與攣縮，經微創切除及清醒麻醉後保住手部功能，醫師也提醒須長期控制尿酸。
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45歲男子右手背痛風石長達10年，因壓迫關節與肌腱造成疼痛與攣縮，經微創切除及清醒麻醉後保住手部功能，醫師也提醒須長期控制尿酸。
45歲何男罹高血壓與糖尿病，右手背10年前長出痛風石，飽受痛風之苦，尤其近幾個月，右手背的皮膚彷彿隨時都會撐破，且出現明顯疼痛與壓痛感，經向長安醫院求診，發現痛風石侵犯掌指關節，還壓迫肌腱導致關節攣縮，所幸接受微創手術切除，保住手部功能。
長安醫院骨科醫師陳冠儒說明，痛風石最可怕的隱憂在於極易導致皮膚潰瘍與壞死。一旦表面皮膚破裂，不僅傷口極難癒合，更非常容易遭受細菌感染，進而引發嚴重的蜂窩性組織炎。
何男經過詳細檢查發現，右手背的痛風石已經嚴重影響到第2、3、4掌指關節，甚至合併肌腱壓迫，造成關節攣縮，若不盡速處理，手部活動功能恐受損。
陳冠儒指出，何男經與醫師充分溝通，接受微創痛風石切除手術，並搭配WALANT清醒麻醉，術後順利切除痛風石，原本薄如保鮮膜的皮層組織厚度也已接近回復正常。微創手術的精髓，在於拚全力留住完整的皮膚與關節的功能。
陳冠儒提醒，痛風石切除手術並非一勞永逸，痛風本質上仍是需要長期管理的慢性疾病，建議痛風患者仍應配合醫師規律用藥、追蹤尿酸並調整生活飲食，降低尿酸結晶持續堆積及痛風石再次形成的風險；現行痛風治療指引也強調以血清尿酸持續監測、達標治療作為長期控制的重要策略。
陳冠儒呼籲，若痛風患者發現關節周邊硬塊持續增大，並伴隨疼痛、皮膚愈來愈薄、發紅，或已出現關節活動受限，不宜只是再看看。尤其手部與日常抓握及精細動作密切相關，應及早接受專科評估，把握仍能保留皮膚與關節功能的治療時機。
痛風石已影響右手第2、3、4掌指關節，並壓迫肌腱導致關節攣縮，讓手背皮膚變得很薄、疼痛明顯，若延誤處理，手部活動功能可能受損。 醫師採微創痛風石切除手術，並搭配WALANT清醒麻醉，盡量保留完整皮膚與關節結構，術後順利移除病灶，讓原本受威脅的手部功能得以保存。 因為痛風石切除並非一勞永逸，痛風本質上是需長期管理的慢性病，若不持續監測血清尿酸、規律用藥並調整飲食，仍可能再度堆積形成痛風石。
精華 FAQ
痛風石已影響右手第2、3、4掌指關節，並壓迫肌腱導致關節攣縮，讓手背皮膚變得很薄、疼痛明顯，若延誤處理，手部活動功能可能受損。
醫師採微創痛風石切除手術，並搭配WALANT清醒麻醉，盡量保留完整皮膚與關節結構，術後順利移除病灶，讓原本受威脅的手部功能得以保存。
因為痛風石切除並非一勞永逸，痛風本質上是需長期管理的慢性病，若不持續監測血清尿酸、規律用藥並調整飲食，仍可能再度堆積形成痛風石。
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