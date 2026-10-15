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穿耳洞組織增生成大疤 蟹足腫體質作怪

記者王駿杰
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一名女性因耳骨穿洞後形成蟹足腫，疤痕持續向外增生並超出原有傷口範圍，伴隨搔癢、疼...
一名女性因耳骨穿洞後形成蟹足腫，疤痕持續向外增生並超出原有傷口範圍，伴隨搔癢、疼痛及緊繃等不適症狀。(圖／新竹台大分院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

新竹25歲女子穿耳洞後罹患蟹足腫，醫師提醒此類疤痕會持續增生且難自行消退，應及早就醫，並依個別狀況接受整合性治療。

台灣新竹25歲林姓女子因喜愛配戴耳飾，在耳骨穿洞，原以為只是小美容行為，沒想到傷口癒合後，耳骨部位卻逐漸長出隆起的疤痕，且持續增生，並伴隨搔癢、疼痛及緊繃等不適症狀，不僅影響外觀，也對日常生活造成困擾。直到前往新竹台大分院求診，經外科部整形外科許家源醫師診斷為蟹足腫（Keloids），目前持續接受治療與追蹤。

新竹台大分院外科部整形外科醫師許家源提醒，許多人以為傷口癒合後留下疤痕是正常現象，但若疤痕持續隆起、擴大，甚至超出原本傷口範圍，就要留意可能是「蟹足腫」，不僅影響外觀，也可能伴隨搔癢、疼痛等不適症狀，若發生於關節附近，甚至可能影響活動功能與生活品質。

許家源指出，蟹足腫屬於傷口癒合後的異常疤痕增生，與傷口修復過程中膠原蛋白過度增生有關。相較於一般疤痕會隨時間逐漸穩定，蟹足腫往往不會自行消退，甚至可能持續向外增生、超出原本傷口範圍，且具有較高復發機率。

蟹足腫形成原因目前尚未完全明確，但與個人體質、局部張力、慢性發炎反應及遺傳因素有關，亞洲族群亦屬較高風險族群之一。臨床上不只手術傷口，青春痘、毛囊炎、穿耳洞、刺青、疫苗接種等造成的皮膚損傷，也可能誘發蟹足腫，胸前、肩膀、上背及耳部等部位較為常見。

在預防方面，許家源建議，傷口癒合期間應妥善照護，維持清潔，避免反覆刺激與拉扯傷口，並做好防曬。若本身曾有蟹足腫病史或具有相關體質，在穿耳洞、刺青或接受非必要的侵入性處置前，更應審慎評估；若發現疤痕開始異常增生，也應及早就醫。

針對已形成的蟹足腫，目前臨床多採個別化與整合性治療，包括局部類固醇注射、冷凍治療、雷射治療及藥物治療等，以減緩疤痕增生並改善症狀。若情況較嚴重或反覆發作，也可能評估其他治療方式。

許家源表示，對於範圍較大或反覆發作的蟹足腫，手術切除仍是重要治療選項之一。部分病人可採取「手術合併術後放射線治療」，透過術後早期低劑量放射治療，降低蟹足腫復發風險，治療方式仍須依個別狀況，由整形外科與放射腫瘤科團隊共同評估。

許家源提醒，若傷口癒合後疤痕持續「變厚、變硬、變大」，或出現搔癢、疼痛、緊繃等症狀，應及早就醫評估。蟹足腫治療需依疤痕位置、大小、症狀及個人體質制定治療策略，透過適當治療與持續追蹤，有助控制疤痕增生，改善不適與生活品質。

新竹台大分院外科部整形外科醫師許家源提醒，蟹足腫不一定發生於大型傷口，穿耳洞、擦...
新竹台大分院外科部整形外科醫師許家源提醒，蟹足腫不一定發生於大型傷口，穿耳洞、擦傷等小傷口也可能形成異常疤痕。(圖／新竹台大分院提供)

精華 FAQ

  • 若疤痕在傷口癒合後仍持續變厚、變硬、變大，甚至超出原本範圍，並伴隨搔癢、疼痛或緊繃感，就要懷疑是蟹足腫，應盡早由醫師評估。

  • 蟹足腫與傷口修復時膠原蛋白過度增生有關，形成原因尚未完全明確，和體質、局部張力、慢性發炎及遺傳因素相關，亞洲族群風險也較高。

  • 臨床上多採個別化整合治療，包括局部類固醇注射、冷凍治療、雷射與藥物治療；若範圍大或反覆發作，也可考慮手術切除，必要時合併術後放射線治療。

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