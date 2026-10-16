脊椎開過刀又腳麻？醫提醒：小心「鄰近節病變」

鄰近節病變病人接受智慧光導航導引脊椎翻修手術，術前(上)與術後(下)X光影像對照，可見完成長節段脊椎固定，提升脊椎穩定性。(圖／新竹台大分院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 新竹婦人腰椎融合手術8年後出現腳麻與行走距離縮短，檢查發現是鄰近節病變，經智慧光導航微創翻修手術後症狀明顯改善。

新竹一名婦人8年前接受第四、第五腰椎融合固定手術，術後恢復良好且習慣每日健走，近兩年卻出現雙腿麻木、步行距離縮短的症狀，原以為是老化或復發而就醫。診斷發現，婦人並非原手術失敗，而是罹患融合術後常見的「鄰近節病變」（Adjacent Segment Disease, ASD），核磁共振與動態X光顯示其第三、四腰椎及腰椎第五節、薦椎第一節有神經壓迫與脊椎不穩定，須接受脊椎翻修手術。

許多人以為脊椎開刀後恢復良好，就代表問題已經解決；若多年後再次出現腰痛、腳麻，往往認為只是年紀增長或舊傷復發。台灣新竹台大分院提醒，曾接受脊椎融合固定手術的病人，術後多年若再度出現下肢麻木、無力、行走距離縮短等情形，可能是「鄰近節病變」，應及早就醫檢查，把握治療時機。

該名婦人因腰椎退化接受第四、第五腰椎融合固定手術，術後恢復良好，每天固定到台灣新竹十八尖山健走一圈，生活規律、活動力佳，近兩年卻逐漸出現雙腿麻木，走路愈來愈容易麻，活動能力明顯下降，原本能輕鬆走完整圈十八尖山，如今走不到一半就必須停下休息。婦人原以為只是老化或舊傷復發，直到症狀持續惡化，才前往新竹台大分院就醫。

新竹台大分院骨科 部主任賈維焯表示，脊椎融合固定手術能有效改善原有病灶，但並非一勞永逸。隨著術後時間增加，鄰近節段可能因受力改變而逐漸退化。研究指出，接受腰椎融合固定手術後，鄰近節退化並不少見，部分病人會進一步發展為有症狀的鄰近節病變，甚至因神經壓迫或脊椎不穩定，需要再次接受脊椎翻修手術。

賈維焯說明，脊椎翻修手術因曾接受手術，解剖構造改變、疤痕組織增生，加上固定節段增加，手術難度遠高於第一次手術。醫療團隊評估後，採用智慧光導航導引微創脊椎手術，透過即時三維導航定位，協助精準規畫骨釘位置及植入角度，提升植釘精準度，降低神經及重要組織受傷風險，同時減少術中反覆透視造成的輻射暴露，並保留更多正常組織，讓高難度脊椎翻修手術更安全、更精準。

該名婦人術後恢復順利，下肢麻木症狀明顯改善，目前已恢復步行能力，逐步重拾健走習慣，生活品質也明顯提升。

賈維焯指出，智慧光導航技術除可應用於脊椎翻修手術，也適用於脊椎變形矯正、長節段固定及解剖構造較複雜的病例，可協助醫師完成更精準的術前規畫與術中導航定位，提升複雜脊椎手術的安全性與穩定性。

醫師提醒，曾接受脊椎融合固定手術的病人，即使多年沒有症狀，也應依醫囑定期追蹤。(圖／新竹台大分院提供)