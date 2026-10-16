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喉嚨一直「有痰咳不出」 醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服

記者沈能元
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隨著氣溫下降、喉嚨有痰不一定代表感冒，醫師提醒，症狀持續數周仍沒有改善，應該進一...
隨著氣溫下降、喉嚨有痰不一定代表感冒，醫師提醒，症狀持續數周仍沒有改善，應該進一步就醫檢查；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

秋冬喉嚨卡痰不一定代表感冒，可能與乾燥氣候、飲食重口味、喝水不足與作息不佳有關，醫師建議調整生活習慣並留意持續症狀。

天氣明顯轉涼，早晚溫差逐漸拉大，不少人出現喉嚨卡卡、一直想清喉嚨，甚至覺得喉嚨裡「有痰咳不出來」的情況。有些人明明沒有發燒、咳嗽，也沒有感冒症狀，卻整天忍不住清喉嚨，尤其早上起床或晚上睡覺前特別明顯。中醫師說，隨著氣溫下降、喉嚨有痰不一定代表感冒，有時候與天氣乾燥、室內濕度改變、飲食習慣、睡眠不足、喝水不足等5大因素有關。

「很多患者形容，喉嚨好像黏著一層東西，吞也吞不下去、咳也咳不出來。」台灣中醫師莊可鈞指出，這類型感覺喉嚨有痰，但實際上痰量並不多，反而是喉嚨乾、黏、異物感比較明顯，因此愈是用力清喉嚨，反而可能讓喉嚨受到更多刺激。

從中醫角度來看，秋季氣候偏乾，人體容易出現口乾、咽乾等不適；另一方面，天氣轉涼後，部分民眾飲食也開始變得比較重口味，例如火鍋、燒烤、炸物增加，加上甜食、乳製品攝取較多，都可能讓部分人覺得痰變得比較黏稠。尤其晚上吃得太晚、吃得太飽，隔天早上起床時更容易覺得喉嚨有痰、嘴巴黏黏的。

莊可鈞分享，天氣轉冷不只是「保暖」而已，喉嚨容易卡痰的人，更要從日常生活開始調整。首先是水分攝取要足夠，但不需要一次大量灌水，可以分次少量補充，讓喉嚨維持適當的濕潤度。天氣轉涼後，有些人因為不容易感覺口渴，就整天忘記喝水，反而容易讓呼吸道變得乾燥。

飲食方面建議少吃過度油膩、辛辣、燒烤及高糖食物，尤其晚上不要吃得太晚、太飽。如果發現自己每次吃完炸物、甜食或重口味食物後，喉嚨特別容易卡痰，更可以觀察飲食與症狀之間的關聯，適度減少這些食物。

另外，目前早晚溫度下降，睡覺時也要注意頸部及胸口保暖，但並不是穿得愈厚愈好。室內如果長時間開冷氣或暖氣，也要避免空氣過於乾燥。早上起床時不要立刻大力清喉嚨，可以先喝幾口溫水，讓喉嚨慢慢恢復濕潤，再觀察異物感是否改善。

值得注意的是，如果喉嚨有痰持續很久，或伴隨聲音沙啞、吞嚥疼痛、吞嚥困難、持續咳嗽、胸悶、喘，甚至痰中帶血，就不能單純當成「秋天燥、痰比較多」。尤其症狀持續數周仍沒有改善，應該進一步就醫檢查，找出真正原因。

莊可鈞提醒，如今入秋後養生重點，不是等到身體不舒服才開始進補，而是順著季節變化調整生活。對於容易喉嚨卡痰的人來說，與其每天不斷清喉嚨、喝各種偏方，不如先從規律作息、充足水分、減少刺激性飲食及維持室內適當濕度做起。

秋天的喉嚨不舒服，有時候不是一場感冒的開始，而是身體在提醒你：最近的生活習慣可能需要調整了。往後天氣一天比一天涼，照顧好呼吸道與喉嚨，也能讓身體更平順地進入冬季。

精華 FAQ

  • 醫師指出，這常不是感冒，而是秋冬空氣偏乾、室內濕度下降，加上喝水不足、睡眠不佳等因素，讓喉嚨變得乾黏，產生異物感。

  • 過度油膩、辛辣、燒烤、高糖食物，以及甜食、乳製品吃太多，都可能讓痰更黏；若晚上吃太晚或太飽，隔天早上更容易覺得喉嚨卡卡。

  • 若喉嚨有痰持續很久，或合併聲音沙啞、吞嚥疼痛、吞嚥困難、持續咳嗽、胸悶、喘，甚至痰中帶血，且數周未改善，就應進一步檢查。

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