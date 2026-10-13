我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

腦中風症狀不一 別亂按頸部、亂給藥

記者李樹人
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，許多人都以為中風症狀為眼歪嘴斜，或是半身癱瘓，但中風症狀不一，有時僅是...
醫師提醒，許多人都以為中風症狀為眼歪嘴斜，或是半身癱瘓，但中風症狀不一，有時僅是視力模糊、走路不穩、手腳無力；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，中風表現不一定典型，若突然出現手腳無力、視力模糊等異常，即使短暫恢復也應盡速就醫，且切勿亂按頸部或自行餵藥。

早上起床，自覺身體正常，50多歲賴先生吃早餐時，右手拿著筷子，突然手掌沒了力氣，筷子掉落，家人覺得情況不對，緊急陪同就醫，檢查結果證實為「暫時性腦缺血」，給予藥物，並建議戒菸、規律服用三高藥物，才遠離危險因子，且大幅降低再次腦中風機率。

中國附醫神經部腦中風暨神經重症主治醫師張育嘉表示，許多人都以為中風症狀為眼歪嘴斜，或是半身癱瘓，但中風症狀不一，有時僅是視力模糊、走路不穩、手腳無力。

張育嘉指出，每個腦中風患者症狀不一，有人相當輕微，只是僅僅握不住筷子，有些手腳無力，但可能半小時、一兩個小時後就恢復正常，因時間短暫，常被誤認為疲累、喝醉或老化所致。即使是「暫時性腦缺血」，仍需立即至急診接受進一步評估。

張育嘉建議，只要覺得直接身體不對勁，突然出現一些平常沒有的症狀，就應提高警覺，撥打求救電話，讓熟知緊急救護的專業人士及時做出適當處置，在最短時間內將人送至具有處置能力的急救責任醫院，才能將腦細胞的損傷降至最低。

以賴先生為例，家人及時請求協助，透過救護車抵達醫院急診，確診為腦血管阻塞後，緊急施以靜脈內取栓，術後積極配合復健治療，服用抗血栓藥物，身體恢復到原來模樣，手腳活動自如，繼續在職場發揮專長。

值得注意的是，一旦自己或親友同事疑似出現中風跡象時，先萬不可按摩頸部，或喝水、給藥。張育嘉指出，如果此時強行餵藥、喝水，可能適得其反，引發嗆咳，造成吸入性肺炎，讓治療更為麻煩，唯一建議仍是直接撥打求救電話，由高急救護員執行最適當的醫療處置。

精華 FAQ

  • 不一定。醫師指出，中風症狀變化很多，可能只有視力模糊、走路不穩、手腳無力，甚至只是握不住筷子，容易被誤認為疲累、喝醉或老化。

  • 需要。即使是暫時性腦缺血，症狀可能半小時或1、2小時後恢復，仍代表腦血管有危險，必須盡快到急診做進一步評估與治療。

  • 不要按摩頸部，也不要強行喝水或給藥，因為可能造成嗆咳並引發吸入性肺炎。最正確做法是立即撥打求救電話，交由專業救護人員處置。

中風 三高

上一則

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

下一則

側睡影響掉髮? 專家：床上這一物很關鍵 慎選免傷髮

延伸閱讀

年輕就不怕中風？ 神經科權威醫師點出8大危險因子 別等發病才後悔

年輕就不怕中風？ 神經科權威醫師點出8大危險因子 別等發病才後悔
小中風症狀消失 不代表就此沒事 影響恐持續數十年

小中風症狀消失 不代表就此沒事 影響恐持續數十年
腦動脈瘤破裂前無明顯症狀 醫揭1關鍵警訊：3族群要注意

腦動脈瘤破裂前無明顯症狀 醫揭1關鍵警訊：3族群要注意
醫藥／睡眠呼吸中止症不治療 恐導致3高

醫藥／睡眠呼吸中止症不治療 恐導致3高

熱門新聞

8日進入寒露節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗習慣。（AI生成）

10月8日寒露「腳不露」 4生肖半月內最易中招 命理師示警一地別常去

2026-10-07 04:46
中醫提醒，經常半夜突然醒來，可能與長期熬夜、情緒失調等因素有關。（123RF）

凌晨3點突然醒來？ 中醫師揭「肝、肺」兩大警訊 伴隨這些症狀要小心

2026-10-12 04:30
抹茶是一種多酚類物質，具有強大的抗氧化特性，能幫助細胞對抗氧化壓力與發炎造成的損傷。（圖／123RF）

罹3種難纏病…長壽專家晨間4習慣調整生活「逆齡40歲」

2026-10-09 02:00
市售堅果示意圖。記者曾原信／攝影

堅果吃多不只變胖 還有2大隱患 這一款過量恐硒中毒

2026-09-30 10:25
超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日有網友分享比超慢跑更有效的居家運動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

2026-10-12 19:55
日本東京科學大學研究指出，持續攝取高熱量飲食會導致名為「PQBP1」的蛋白質含量減少，進而影響認知功能。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

日本研究：高熱量飲食恐致腦神經突觸異常 認知功能下降

2026-10-06 17:31

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒