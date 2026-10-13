功能性障礙 檢查正常卻身體不舒服

醫師提醒，檢查正常不代表身體完全沒問題，可能是功能性障礙，功能性障礙常見於疲倦、疼痛、腸胃不適等症狀；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，許多身體不適即使檢查正常，也可能屬於功能性障礙，與自律神經、荷爾蒙失調等有關；醫師提醒仍要先排除重大疾病，再評估症狀與生活狀態。

有時會遇到一種狀況：明明身體不舒服，跑了醫院做了各種檢查，卻總被告知「沒有異常」，讓人長期陷入困惑。日本 內科診所院長前島圭佑指出，檢查沒有發現異常，並不代表身體完全沒有問題，有些不適可能來自檢查數值或影像難以呈現的「功能性障礙」。

前島圭佑表示，希望民眾理解「功能性障礙」這個概念，因為他過去曾遇到許多患者，在理解這個概念後，終於找到長年身體不適的可能原因。

一般人想到疾病時，往往會聯想到身體某個部位已經「損壞」。例如胃潰瘍可能出現胃部組織受損、肺炎會有肺部發炎，而癌症則可能形成腫瘤，這些都屬於可以透過檢查確認的「形」的異常。

但功能性障礙則完全不同，即使接受胃鏡檢查，胃部看起來仍然正常；抽血沒有異常數值；照X光或電腦斷層也沒有明顯問題，患者卻可能持續胃部不適、身體疲倦，甚至長期疼痛。

內科患者 3成有相關困擾

為什麼這類「功能出問題」的狀況，在診間比較難被解釋？前島認為，其中一個原因是現代醫學長期以「看得見的變化」以及「可以測量的數值」作為重要依據。

當檢查發現明確異常時，醫師可以根據客觀證據進行診斷，並決定後續治療方式，這也是現代醫學的重要優勢。但是功能性障礙往往缺乏這些明確線索，即使患者持續表示身體很不舒服，最後可能只得到檢查沒有特別問題、可能只是最近壓力比較大等說法。

有報告認為，前往內科診所就診的患者中，大約每三人就有一人、約三成可能存在與功能性障礙相關的困擾。前島圭佑認為，以臨床現場的感受來看，三成並不是誇大的數字。

但他特別強調，檢查結果顯示沒有異常，絕對不等於「完全健康」。患者實際感受到的疲倦、疼痛或身體不適，都是真實存在的，不是「想太多」也不是「懶惰」。

自律神經或荷爾蒙異常

功能性障礙並不是一個單獨的新疾病名稱，過去不同醫療專科已經分別以不同疾病名稱處理相關問題。

例如腸胃不適可能被診斷為「過敏性腸症候群（IBS）」或「功能性消化不良」；原因不明的全身疼痛可能與「纖維肌痛症」有關；長期難以消除的疲勞則可能涉及「慢性疲勞症候群（肌痛性腦脊髓炎）」。此外，還包括姿勢性調節障礙、經前症候群（PMS）、更年期障礙、顳顎關節症以及過度換氣症候群等。

這些疾病雖然各有不同表現，但身體功能失調，例如自律神經或荷爾蒙調節異常，都可能與症狀有關。近年醫學界也逐漸出現跨越不同專科、將這類疾病整體理解的概念，其中之一就是「功能性身體症候群（FSS）」。

這個概念主要用來描述患者持續出現疼痛、疲倦、消化道症狀等身體不適，而且已經影響日常生活，但檢查卻沒有發現明確器質性異常的情況。

近年世界衛生組織（WHO）的新版《國際疾病分類》（ICD-11）也引入「身體痛苦症」相關架構，更重視症狀本身對患者生活造成多少困擾，而不只是檢查數值是否異常。這反映出醫學界開始嘗試重新理解過去分散在不同專科、難以透過檢查呈現的身體不適。

前島提醒，功能性障礙並不是單純的「有」或「沒有」，而是存在程度上的差異。有些人的症狀已經符合特定疾病的診斷標準，但也有許多人雖然沒有任何一個診斷名稱能完全符合，卻確實感覺身體不對勁。在症狀還沒有嚴重到符合特定疾病診斷之前，察覺身體發出的訊號、重新檢視生活習慣，也可能是避免問題進一步惡化的重要一步。

仍應檢查 排除重大疾病

前島提醒，並不是所有「檢查沒有異常」的身體不適，都可以歸類為功能性障礙；功能性障礙也絕對不代表可以不用接受檢查。仍應透過必要的醫療檢查，確認沒有重大疾病；在排除需要處理的器質性疾病後，如果不適仍然持續，才需要進一步思考症狀可能代表什麼，以及如何調整生活與身體狀態。

因此，當身體長期出現疲倦、疼痛、腸胃不適等症狀，即使檢查結果「正常」，也不必因此認定自己只是想太多。

了解「功能性障礙」的概念，並不是替所有不明原因的不適找一個答案，而是提供另一種理解身體訊號的角度：檢查沒有發現異常，與身體完全沒有問題，是兩件不同的事。