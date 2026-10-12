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蕁麻疹不能吃海鮮？中醫：釐清誘發原因再對症下藥

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不是所有蕁麻疹患者都不能吃海鮮，中醫揭治療蕁麻疹兩步驟，先止癢再調體質才不會反覆...
不是所有蕁麻疹患者都不能吃海鮮，中醫揭治療蕁麻疹兩步驟，先止癢再調體質才不會反覆纏身；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

中醫提醒，蕁麻疹反覆發作不一定與海鮮有關，應先觀察食物、溫度、壓力等誘因，急性期先止癢穩定症狀，之後再依體質調理。

「昨天才消退的紅疹，怎麼今天又犯？」蕁麻疹來去如風、反覆發作的特質，常令患者苦不堪言。中醫師表示，中醫不會只把「消除紅腫、止癢」當作唯一目標，而是會觀察患者整體狀態，在症狀穩定後，再針對可能影響反覆發作的因素進行調整。

台灣麗馨中醫診所中醫師李佳惠指出，蕁麻疹常見誘發因素包括食物、藥物、感染、溫度變化、運動、蚊蟲叮咬，以及皮膚受到摩擦或刺激等；有些患者則可能與睡眠不足、壓力或生活作息改變有關，應注意這些情境與症狀發作之間是否存在時間上的關聯，常見的表現是皮膚突然出現一塊塊隆起的紅色或粉紅色風團，伴隨明顯搔癢。

食物、藥物、溫度 都可能誘發

近來季節交替，早晚溫差較大，有些人接觸冷空氣、熱水或處於較炎熱的環境後，就可能出現症狀；不過，每個人的誘發因素並不相同。因此，若蕁麻疹反覆出現，可觀察發作前是否曾接觸特定食物、藥物、環境或溫度變化，甚至記錄發作時間與當時的生活狀況，才能找出可能的關聯。

李佳惠說明，從中醫角度來看，蕁麻疹常歸屬於「風疹」等範疇，中醫所謂的「風」，有來得快、變化快的特性，而蕁麻疹的皮疹也常在短時間內出現、消退，甚至一下出現在手臂，一下又轉移到身體其他部位。

中醫會依患者的症狀、發作時間、誘發因素及整體體質進行辨證；包括風寒、風熱、濕熱，以及血虛生風等。例如有些人遇冷容易發作，有些人遇熱、流汗後症狀加重；也有人在壓力大、睡眠不足時特別容易復發，治療方向都不同，治療初期會先處理明顯的皮膚症狀，待急性症狀穩定後，再依患者的身體狀態與可能影響復發的因素進行調理。

李佳惠曾收治一名32歲女性患者，因蕁麻疹反覆發作約一周後前來診治，當時皮膚出現風團並伴隨搔癢，症狀時好時壞，進一步詢問生活狀況後發現，患者近期工作壓力較大，睡眠品質不佳；經辨證後，初期以風熱表現較明顯，因此治療先以處理急性期皮膚症狀為主，一周後回診時，蕁麻疹已沒有再發作，由於壓力與睡眠問題仍存在，後續治療便進一步依當時身體狀態來調整，目前這名患者狀況穩定，未再出現明顯反覆發作。

李佳惠提到，門診常有患者詢問：「蕁麻疹是不是不能吃海鮮？」事實上，並不是所有蕁麻疹患者都不能吃海鮮，如果經過觀察，確實發現特定食物與症狀有明顯相關，就應避免接觸；但如果沒有明確證據，卻自行長期限制大量食物，不僅增加生活負擔，也可能造成營養不均衡。

李佳惠強調，面對蕁麻疹應該是先找出自己的誘發因素，再針對性調整。

一般來說，若蕁麻疹反覆出現超過六周，通常會歸類為慢性蕁麻疹。李佳惠提醒，慢性蕁麻疹不代表每天都會發作，而是可能「好了又來、來了又消」，症狀反覆持續一段時間，因此，如果皮疹長期反覆，建議尋求醫師評估，不要只是自行忌口或長期忍耐。

嘴唇腫脹、呼吸困難 立即就醫

蕁麻疹發作時往往非常癢，但愈抓、愈摩擦，反而讓皮膚受到更多刺激。李佳惠建議，可依個人耐受程度適度冷敷，並穿著寬鬆、柔軟的衣物，同時避免環境過熱、流汗過多。

蕁麻疹的誘發因素與體質因人而異，如果蕁麻疹已經嚴重影響睡眠及日常生活，或症狀反覆超過六周，應尋求醫療協助，先釐清原因，再選擇合適的治療與調理方式。

值得注意的是，若除了皮膚起疹，還出現嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹，甚至呼吸困難、暈眩等情況，可能已經不是單純的皮膚症狀，而是嚴重過敏反應，應立即就醫。

（本文由NOW健康授權轉載）

精華 FAQ

  • 中醫通常先處理明顯的紅疹與搔癢，讓急性症狀穩定，再依患者的體質、發作時間與可能誘因進一步辨證調理，避免只把止癢當唯一目標。

  • 不一定。若觀察後發現海鮮與症狀有明確關聯，才建議避免；若沒有證據就長期忌口，可能增加生活負擔，甚至造成營養不均衡。

  • 若皮疹反覆超過6周，或已嚴重影響睡眠與日常生活，應就醫評估；若合併嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹，甚至呼吸困難、暈眩，需立即就醫。

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