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55歲男腳踝多重損傷未充分修復 經常「翻腳刀」久久未癒

黃寅
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亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟透過超音波等影像檢查儀器揪出反覆受傷部位。（圖／...
亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟透過超音波等影像檢查儀器揪出反覆受傷部位。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

55歲男子因長期踝傷未充分修復，反覆扭傷後出現多重組織損害，經再生療法合併物理治療與護踝復健後，疼痛明顯改善。

一名55歲男子年輕打籃球時經常「翻腳刀」也不當一回事，但日前又再扭傷腳踝卻遲遲未能恢復。醫師檢查，腳踝已經出現肌腱損傷、滑膜發炎及疤痕組織夾擠等多重問題，所幸採用再生療法並搭配物理治療復健後恢復良好。

台灣台中亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟指出，腳踝韌帶如同固定關節的安全帶，每當打球急停、轉向或跳躍落地時，若腳掌不慎向內翻，便可能拉傷甚至撕裂外側韌帶，也就是俗稱的「翻腳刀」，受傷後若未充分修復、沒有完成復健，就急著回到球場，韌帶可能變得鬆弛，周邊肌肉與平衡控制也未恢復，形成愈扭愈容易受傷的惡性循環。

以患者為例，他自述經常都會扭到同一隻腳，也常走在不平的路面或下樓梯時，突然感到腳踝軟一下、踩不穩，伴隨著腫脹、痠痛感覺，尤其隨著年齡增加，以前打球能做的動作，現在都顯得力不從心。

經過超音波檢查，發現患者右腳外側韌帶已經受損，滑膜有反覆發炎症狀，甚至看到小骨刺及疤痕組織夾擠，才會導致患者運動時疼痛、卡住。因此，整體評估韌帶、肌腱、軟骨及平衡控制功能後，建議採用再生療法治療，經注射2次後，患者自認疼痛感大幅減輕，積極朝向重返球場目標邁進。

徐瑋璟說，關節部位反覆受傷的高風險族群，包括曾經扭傷腳踝的人，以及經常從事籃球、排球、羽球等需要跳躍、急停轉向的運動者，尤其過去受傷後只靠貼藥布應急，等到不痛時便立刻恢復活動，更容易會忽略尚未恢復的關節功能，導致舊傷加新傷，不斷惡性循環。

他說，多數患者可先接受保守治療，包括調整活動量、使用護踝，以及依病況安排止痛與復健，必要時則可採取再生療法，利用血液中的生長因子參與組織修復，但注射不能取代復健，患者仍應適度調整活動量、使用護踝護具，以及加強小腿肌力、單腳平衡，才能讓腳踝重新具備落地及轉向的運動能力。

徐瑋璟說，若有扭傷病史者，可使用護踝或貼紮，受傷後應立即停止勉強運動，盡速冰敷保護、加壓與抬高，萬一腫痛持續未改善，應及早就醫，才不會「越動就越痛」。

精華 FAQ

  • 醫師指出，先前扭傷後若未充分修復、也沒有完成復健就急著回球場，韌帶容易鬆弛，周邊肌肉與平衡控制也未恢復，因此會形成越扭越容易受傷的惡性循環。

  • 超音波顯示他右腳外側韌帶受損，還合併滑膜反覆發炎、小骨刺及疤痕組織夾擠，連肌腱與關節穩定功能也受到影響，才會造成運動時疼痛和卡住感。

  • 受傷後應立刻停止勉強運動，盡速冰敷、加壓與抬高，並視情況使用護踝、調整活動量與接受復健；若腫痛持續未改善，應及早就醫評估，避免舊傷加新傷。

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