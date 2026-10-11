私密處反覆破皮 客製化手術搞定

醫師提醒，AI查不出所有婦科疾病，如果反覆搔癢、傷口不癒，應盡速就醫診治；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 一名32歲女性因小陰唇過長造成摩擦、破皮與感染，經客製化修整手術改善困擾；醫師也提醒，AI可作初步參考，但不能取代專科檢查。

台灣婦產科醫師郭安妮分享，臨床一名32歲女性因小陰唇過長且左右不對稱、外露暗沉，長年飽受穿緊身褲磨擦卡痛、騎車破皮腫脹、親密行為拉扯劇痛與反覆感染之苦，甚至因慢性刺激導致組織增生肥大；該患者先自行透過AI詢問私密整形資訊後才進一步求診，經由客製化的小陰唇修整手術精準切除多餘贅皮與重塑外觀，不僅徹底根除摩擦發炎等機能困擾，終於擺脫長久以來「不能說的祕密」。

郭安妮指出，陰唇是女性外生殖器的重要構造，可分為大陰唇及小陰唇。大陰唇位於陰道外兩側，有大量的皮下脂肪組織，可阻擋外力撞擊，保護內部器官；小陰唇則屬於黏膜上皮構造，位於大陰唇內側、包圍陰道口，富含神經，是重要的敏感帶，故脆弱、不耐撞擊。

然而有些女性天生小陰唇過長，容易導致私密處悶熱，外露後頻繁摩擦刺激，就會越長越大、越肥厚，引發反覆感染的惡性循環，還有些甚至會在過長、肥厚的小陰唇上反覆冒痘或經常破皮，服藥癒合後沒多久又犯。

對於前來求診的女性患者，郭安妮通常會先問：「到底哪一件事情讓妳最困擾？」有些小陰唇過長的女性，在性行為時因直接撞擊而產生疼痛感，曾有案例看診檢查發現小陰唇被撕裂；另外也有患者因心理障礙無法克服，無法與交往男友親密接觸。

臨床上遇到有些女性已經長期忍受不適，卻因害羞不敢就醫，經過評估後若需要考慮小陰唇修整手術，可依照每個人的結構不同、實際症狀和自己的期待來規畫，經由醫師手工細心修整出左右兩邊對稱、美觀的形狀，就可解決小陰唇過常帶來的困擾。

進行小陰唇手術可以採局部麻醉或舒眠麻醉進行，手術時間約一小時，當天即可照常上班、逛街，術後可冰敷減輕腫痛感，可正常淋浴，塗擦抗生素藥膏預防發炎感染。術後一周後回診觀察傷口癒合狀況、通常不須拆線，但劇烈運動、性行為和游泳等，則需術後兩周才可進行。

郭安妮提到，以前接受這項手術的人很少，近年來資訊發達，甚至會詢問AI私密處困擾，才知道可以做小陰唇手術，近期也有些女性坦言是參考AI建議後決定前來諮詢，術後開心終於不須再隱忍度日。

郭安妮強調，AI資訊僅供輔助參考，不能取代專科醫師的實體檢查與精準評估。面對身體病徵，切忌單憑AI自行判斷，及早就醫尋求正規治療才是治本之道。