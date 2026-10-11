複視+眼皮下垂 恐永久傷視力

視力模糊不一定是看不清，兩眼無法對準也可能「雙影」，醫師提醒可用「遮一眼」分辨雙眼還是單眼複視；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 60多歲男子因看東西重影就醫，原以為是視力模糊，經遮眼測試與影像檢查後，確診頸動脈海綿竇瘻管，醫師提醒突然複視應及早就醫。

一名60多歲男性近期因出現「視力模糊」而就醫檢查，醫師於問診時發現，患者除了視覺異常外，還有左側眼皮下垂、眼睛紅腫等症狀。

進一步進行神經學檢查，則發現患者左眼往部分方向轉動時明顯受限。醫師隨後請患者先後遮住左右眼，發現只要遮住任何其中一眼，原本所謂的「視力模糊」就會消失。進一步詢問後才釐清，患者所描述的「模糊」，其實不是影像看不清楚，而是同一個物體會看到兩個影像，也就是俗稱的「雙影」，醫學上稱為雙眼複視（binocular diplopia）。

民眾口中的「看不清楚」或「視力模糊」，背後原因可能大不相同。收治這名個案的台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師羅元璟說，有些患者是真的看不清楚，像是近視度數改變、乾眼症、角膜或水晶體疾病；但也有人其實單眼看東西都很清楚，但是只要兩眼一起看時，影像無法對準與重疊，進而造成看到兩個影像，因而有「視力模糊」的感受。

羅元璟解釋，正常情況下，兩隻眼睛會精準地朝向同一個目標，大腦才能將左右眼接收到的影像融合成一個畫面。控制眼球活動的眼外肌與第三、第四及第六對腦神經，只要其中任何一個環節出現異常，就可能讓兩眼無法對準，產生雙眼複視。民眾要特別留意，若是原本沒有症狀，卻突然出現雙眼複視，應該盡速就醫釐清背後的原因。

頸動脈海綿竇瘻管損視力

羅元璟說，由於患者還同時出現眼皮下垂、眼睛紅腫以及眼球活動受限等症狀，已經不是單純視力問題可以解釋，因此安排患者住院接受腦部磁振造影及進一步血管影像評估，結果發現患者罹患「頸動脈海綿竇瘻管」（CCF）。

所謂的頸動脈海綿竇瘻管是指，供應腦部的頸動脈系統與顱底「海綿竇」的靜脈系統之間，出現不正常的血管通道，使原本應該流在動脈中的高壓血流進入靜脈系統，導致眼睛周圍的靜脈壓力升高及充血。而海綿竇附近恰好有多條負責控制眼球活動的腦神經通過，因此疾病發生時可能出現紅眼、結膜腫脹、眼球突出、複視、眼球活動受限、眼皮下垂、眼壓升高甚至視力下降等症狀。

頸動脈海綿竇瘻管不僅會造成眼睛紅腫、複視等症狀，若是異常血流持續存在，眼部靜脈壓力可能持續升高，進一步造成眼壓上升、續發性青光眼、視神經或視網膜受損，嚴重時可能留下永久性的視力傷害，因此需要及早診斷與介入。

出現雙影 「遮一眼」分辨

羅元璟表示，民眾如果突然發現眼前影像模糊、重疊或「好像有兩個」，可以先進行一個簡單的測試：先遮住左眼，只用右眼看；再遮住右眼，只用左眼看。如果兩眼一起睜開時看到兩個影像，但只要遮住任何一隻眼睛，雙影就消失，這稱為「雙眼複視」，通常代表兩隻眼睛沒有正確對準，可能與眼肌、眼窩、腦神經、神經肌肉接點或中樞神經系統疾病有關。

相反地，如果只剩某一隻眼睛張開時，仍然可以在那一隻眼睛看到重影，則稱為「單眼複視」。這類情況較常見於乾眼、屈光異常、角膜或水晶體等眼睛本身的問題。不過，遮眼測試只能幫助民眾初步分辨複視類型，無法取代醫師診斷。

民眾常用「視力模糊」概括所有看東西不舒服的感覺，但對醫師而言，「看不清楚」、「看到兩個」、「視野缺一塊」或「眼前變暗」代表的疾病完全不同。最後羅元璟也提醒，如果突然覺得眼前「怪怪的」，除了盡速就醫之外，不妨先遮住一隻眼睛，再換另一隻眼睛，看看症狀是否改變。一個簡單的遮眼動作，有時就能提供醫師非常重要的診斷線索。