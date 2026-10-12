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突然感到天旋地轉？ 女性眩暈症發病率是男性2倍

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「良性陣發性位置性眩暈」會使人感到非常頭暈、站不穩、出汗甚至噁心，有些頭部動作會...
「良性陣發性位置性眩暈」會使人感到非常頭暈、站不穩、出汗甚至噁心，有些頭部動作會誘發復發，讓人無法正常活動；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

良性陣發性位置性眩暈多因耳石脫落造成，女性發病率約為男性2倍，常見於40至70歲，診斷可靠Dix-Hallpike測試，治療以耳石復位術為主。

若曾迅速坐起或在床上突然翻身後，沒有再移動卻覺得周圍環境在旋轉，那可能是不知不覺間經歷了「良性陣發性位置性眩暈」（benign paroxysmal positional vertigo, BPPV），這種影響內耳的前庭疾病是暈眩最常見的原因之一，會使人感到非常頭暈、站不穩、出汗甚至惡心，每次發作時間短暫，通常持續15至60秒，但有些頭部動作會誘發復發，讓人無法正常活動，並增加跌倒風險。

耳石脫落 易引發BPPV

時代雜誌（TIME）報導，聖路易斯華盛頓大學（Washington University School of Medicine in St. Louis）耳鼻喉科及神經耳科副教授杜拉科維奇（Nedim Durakovic）說，在人們對BPPV有更深入的了解之前，認為暈眩患者中風了，但這並非中風型暈眩。

耳石是一種微小的碳酸鈣晶體，通常位於內耳毛細胞上，若從正常位置脫落，掉入內耳的三個半規管之一，就會引發BPPV。頭部位置的改變如在床上翻身或淋浴時仰頭，都是造成BPPV的常見原因。

洛杉磯加州大學（UCLA）醫學院前庭功能實驗室教授石山（Gail Ishiyama）說，BPPV在女性的發生率是男性的兩倍，40歲至70歲特別常見。

研究發現，「梅尼爾氏症」（Menière’s disease）這種慢性內耳疾病的患者，和糖尿病、高血壓、高膽固醇、甲狀腺功能低下症、偏頭痛、貧血、骨質疏鬆或末梢神經病變的患者容易患上BPPV，也有越來越多研究發現維生素D含量低也是BPPV的風險因素。

杜拉科維奇說，要診斷是否有BPPV，只要躺下讓醫生檢查眼睛就行。醫生通常會用「Dix-Hallpike方法」檢查，讓患者在坐位和仰臥位間切換，並向不同方向轉動頭部，同時檢查患者的眼睛，若患者眼球快速、重複且不由自主地上下或扭轉，這是眼球震顫（nystagmus）的徵兆，這種情況通常伴隨由BPPV引發的暈眩。

耳石復位術 首選治療方式

BPPV的首選治療方式是耳石復位術（Epley maneuver），包括一系列特定的頭部和身體運動，旨在將遊離的耳石從半規管中取出而緩解暈眩。杜拉科維奇說這種方法有時需要重複幾次，但有研究發現這方法對超過八成的BPPV患者有效；也有其他復位方法，例如將耳石移出半規管，回到原來位置。

有時醫生會開立前庭抑制劑如苯二氮平類（benzodiazepines）或抗組織胺來緩解由BPPV引起的暈眩，但杜拉科維奇不建議使用這種藥物，因為無法解決病因，只是暫時解決症狀，那些藥物用於治療暈眩時也容易增加跌倒風險。

即使成功治癒BPPV，仍有約兩成的患者會復發，石山說，服用維生素D補充劑可降低復發機率，補充水分和定期進行有氧運動也有幫助。

精華 FAQ

  • 多因內耳耳石脫落進入半規管所致，常在起身、翻身或仰頭後突然發作，會出現天旋地轉、站不穩、出汗與噁心，通常每次只持續15至60秒。

  • 女性發病率約為男性2倍，40歲至70歲最常見；梅尼爾氏症、糖尿病、高血壓、高膽固醇、偏頭痛、骨質疏鬆與維生素D不足等，都可能增加風險。

  • 醫師多以Dix-Hallpike方法觀察眼震來診斷，首選治療是耳石復位術，成功率高；復發者可考慮補充維生素D，並維持水分與規律有氧運動。

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