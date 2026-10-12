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脂肪肝不只肝有問題 也可能是全身代謝失衡警訊

周宗禎
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醫師提醒，許多人以為脂肪肝只是肝有問題，其實可能是全身代謝失衡警訊；示意圖。（圖...
醫師提醒，許多人以為脂肪肝只是肝有問題，其實可能是全身代謝失衡警訊；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，脂肪肝可能反映全身代謝失衡，MASH患者應透過體重管理、藥物、微創手術與精準檢查，及早降低肝硬化與心血管風險。

許多民眾發現有脂肪肝以為只是肝有問題，醫師提醒脂肪肝也可能是全身代謝失衡警訊，從體重、代謝到肝纖維化全面管理，整合照護才較能恢復健康。

台南市立安南醫院消化內科主任蔡坤峰舉案例， 56歲林先生重度脂肪肝、肝功能異常，長期糖尿病、高血壓及慢性疲勞，曾嘗試飲食控制、運動及藥物治療，但改善效果有限。

蔡坤峰表示，林先生因為慢性疲勞就醫，就醫時身體質量指數（BMI）29kg/m²，抽血檢查肝發炎指數GPT高達正常值3倍，追蹤發現肝功能升高，同時超音波顯示中度脂肪肝，B、C型肝炎檢測顯示無異常，診斷為代謝性脂肪性肝炎（MASH）。

蔡坤峰指出，此類患者常合併肥胖與三高、心血管疾病，治療目標不能局限肝指數，更需從體重控制、改善胰島素阻抗、調節慢性發炎及管理肝纖維化風險等層面全面介入。

近年GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦筆、針）在脂肪肝與體重管理領域已有醫療實證基礎，有助MASH患者減少肝臟脂肪堆積、改善胰島素抗性與慢性發炎，促進肝臟修復，並降低未來肝硬化、心血管事件及腎功能惡化的長期風險。

不過蔡坤峰表示，肥胖程度較高、傳統減重效果有限患者，除藥物介入，可透過「內視鏡縮胃手術」合併減重藥物作為治療選項。

蔡坤峰指出，此類方式具傷口小、恢復快、安全性高等優勢，能更顯著改善內臟脂肪與代謝異常，藉藥物與微創技術相互搭配，建立整合照護與疾病預防模式。

而除治療精準評估也是掌握病的重要一環。蔡坤峰表示，安南醫院有多元評估工具包括「肝纖維化掃描」掌握肝臟硬度、「新型身體組成分析儀」追蹤內臟脂肪與肌肉比例，以及「DXA雙能量X光吸光儀」，可協助醫師完整掌握患者的代謝風險與治療反應。

蔡坤峰提醒民眾代謝性脂肪性肝炎不只是肝臟疾病，更是全身代謝失衡與慢性發炎的重要警訊。及早建立個人化的代謝治療計畫並持續追蹤，就有機會在進入肝硬化前逆轉。

他說，民眾健檢發現脂肪肝或肝功能異常，不宜只靠短期節食或自行服用保健食品處理，應進一步接受評估肝纖維化及相關代謝問題，並依個人狀況建立長期的體重、飲食、運動及疾病管理計畫，才能從源頭降低肝臟及全身代謝疾病帶來的健康風險。

精華 FAQ

  • 因為脂肪肝常與肥胖、糖尿病、高血壓及慢性發炎並存，代表身體代謝已失衡。若只看肝指數，可能忽略心血管、腎臟與肝纖維化等長期風險。

  • 治療不能只降肝指數，還要同步控制體重、改善胰島素阻抗、減少慢性發炎，並持續評估肝纖維化風險，才能從源頭降低肝硬化與併發症機率。

  • 可依個人狀況考慮內視鏡縮胃手術合併減重藥物，並透過肝纖維化掃描、身體組成分析儀與DXA檢查，完整追蹤肝臟硬度、內臟脂肪與治療反應。

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