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吃感冒藥尿不出來 醫揭是抗組織胺作祟 急放尿管救治

余采瀅
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醫師說，一名男子攝護腺肥大，吃抗組織胺的藥後竟尿不出來。（圖／李綜合醫院提供）
醫師說，一名男子攝護腺肥大，吃抗組織胺的藥後竟尿不出來。（圖／李綜合醫院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

47歲男子因流感服用含抗組織胺感冒藥後，突然排尿困難並急性尿滯留，經急診置放尿管排出膀胱餘尿，醫師提醒攝護腺肥大者更要留意。

47歲男子日前罹患流感，先到住家附近診所看診，未料服用第一次藥物後，開始排尿不順，隔天一早尿尿，不管再怎麼用力，尿就是擠不出來，趕緊就醫急診，後來置放尿管，才把膀胱內餘尿排出來。醫師指出，患者因服用治療鼻塞、流鼻水的抗組織胺藥物，引發急性尿滯留，後來改用其他藥物後才恢復正常。

台中李綜合醫院泌尿外科主治醫師黃品叡表示，男子自行到急診就醫後，自述超過八個小時沒有辦法尿尿，有尿意想要上廁所，不管怎麼用力卻尿不出來，下腹部也有點腫脹，超音波檢查發現膀胱內至少有350CC的餘尿，緊急放置尿管讓尿液排出。

男子自述，以前從來沒有尿不出來的經驗，也不知道發生什麼事，平常自己身體健康，距離上一次生病感冒已經是五年前。就診前兩天，因感冒罹患流感，才到住家附近診所看診，第一天上午吃藥後，便發現下午、晚上開始出現尿尿不順，想不到隔天中午，不管怎麼用力都尿不出來，只好緊急到醫院就診。

黃品叡說，幫男子檢查後發現，攝護腺有輕微肥大，因吃了抗組織胺的鼻塞藥，藥物致使膀胱逼尿肌收縮被抑制，造成膀胱收縮力不足，導致尿不出來。由於患者有攝護腺肥大，服用該藥後更容易使尿道口緊閉，讓尿液無法排出。

醫師表示，男子最近半年陸續有半夜需要起床尿一兩次，或是尿尿可能會尿得比較久，都覺得沒什麼，沒嚴重到需要看診，卻因感冒吃藥造成尿不出來，建議他後續追蹤攝護腺肥大情形，給予適當治療。

精華 FAQ

  • 男子因流感就醫後服用含抗組織胺的鼻塞藥，藥物抑制膀胱逼尿肌收縮，讓膀胱力量不足，加上本身有輕微攝護腺肥大，最後引發急性尿滯留。

  • 他已經超過8個小時無法排尿，雖然有尿意卻完全尿不出來，下腹也有些腫脹，超音波顯示膀胱內至少有350CC餘尿，因此緊急放置尿管處理。

  • 有攝護腺肥大、平時排尿就不太順暢，或曾有夜尿、尿得久等情況的人，服用含抗組織胺的感冒藥時要格外注意，避免誘發尿滯留，必要時先諮詢醫師。

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