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一入秋就皮膚乾癢、鼻水流不停 中醫教你4招破解

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秋季空氣乾燥，使鼻黏膜與皮膚角質層水分流失，削弱上皮屏障功能，進而加劇打噴嚏、皮...
秋季空氣乾燥，使鼻黏膜與皮膚角質層水分流失，削弱上皮屏障功能，進而加劇打噴嚏、皮膚脫屑紅腫；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

秋冬交替時，乾燥、冷風與溫差容易引發過敏性鼻炎、異位性皮膚炎與偏頭痛，中醫建議從保暖、保濕、防蟎與穴位調理著手改善。

時序轉入秋天，許多民眾困惑明明夏天已過，為什麼鼻水依舊流不停。不僅皮膚乾裂發紅，甚至脫屑乾癢，不少人清晨出門，一吹風就頭痛欲裂。醫師指出，過敏性鼻炎、異位性皮膚炎與偏頭痛，這是日夜溫差與濕度改變觸發的，燥寒交錯共病鏈。

空氣乾燥 讓鼻黏膜缺水

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師謝昆哲說明，秋冬交替，清晨與入夜氣溫偏低，頭頸部血管受冷風直接刺激，易引發血管收縮，神經反射誘發偏頭痛。秋季空氣乾燥，使鼻黏膜與皮膚角質層水分流失，削弱上皮屏障功能，進而加劇打噴嚏、皮膚脫屑紅腫。中醫將此歸納於，秋燥與風寒範疇，當秋風帶走肌表水分，肺氣受燥邪與風寒侵襲，便容易在鼻腔黏膜、皮膚表面，轉化為乾癢或發炎反應。

針對外寒束表現象，謝昆哲解釋，冷風直吹頭頸，風寒最易侵襲肌表。中醫認為頭為諸陽之會，且不通則痛，寒邪可能使氣血運行不暢，出現劇烈頭痛及肩頸僵硬，常伴隨畏寒與流清涕。謝昆哲提醒，本身容易偏頭痛或肩頸緊繃的民眾，外出應著薄圍巾或薄外套避風，避免冷風直撲頭頸造成不適。

冷熱變化 可能牽動全身

中醫強調，夏季若過度暴曬耗損津氣，或過度貪涼飲冷，削弱脾胃元氣，病氣便容易潛伏體內。謝昆哲指出，一到秋季氣溫驟降，加上風寒外束，內伏的邪氣，便容易被誘發，導致反覆感冒。只要體內免疫力與防禦屏障足夠強大，外在的風寒與環境病菌，便無法趁虛而入，維持良好正氣，是抵禦外邪的關鍵。

呼吸道與體表，在中醫臟象學說中均與肺系統相關，是對外抵禦的第一道屏障。謝昆哲表示，冷熱環境變化影響，不侷限於局部，鼻部、皮膚及全身不適，有可能彼此牽動。鼻塞易造成張口呼吸，甚至影響睡眠，異位性皮膚炎患者，若夜間反覆抓癢，也會中斷睡眠，兒童長期睡眠片段化，更會導致白天精神不濟，影響日常學習與生活。

皮膚病灶 影響外觀自信

謝昆哲強調，異位性皮膚炎病灶，常出現在面部與關節處，紅腫與長期色素沉澱，除了造成身體不適，更可能影響患者自信與人際互動。部分患者因外觀及長期搔癢，產生焦慮與情緒低落等心理壓力，皮膚疾病照護，不應只關注病灶本身，也應重視患者整體生活品質與心理健康。

要終結共病惡性循環，謝昆哲建議民眾從日常生活掌握四大重點，做好防護與保濕：

潤燥食材顧肺氣：減少辛辣油炸，適量攝取白木耳、百合、梨子等甘涼潤肺食材。

頭頸保暖防風寒：清晨夜間出門，佩戴薄圍巾或帽子，避免冷風直吹後腦風池穴。

溫和清潔與鎖水：沐浴水溫不宜過高，洗後塗抹保濕乳霜，室內搭配加濕設備，維持濕度。

寢具防蟎熱水洗：過敏患者定期以熱水，清洗床單被套，避免使用厚重地毯與絨毛玩偶。

穴位按摩 改善局部不適

在穴位保健方面，謝昆哲分享，可透過按摩風池穴、太陽穴，舒緩頭頸緊繃，按壓迎香與合谷穴，改善鼻塞過敏，皮膚乾癢則可尋找，曲池與血海穴，並搭配足三里健脾疏肝。針對過敏問題，民眾可依個人體質，透過冬天三九貼等療法調理，藉由中藥餅，敷貼穴位溫陽逐寒，有助於神經免疫調節，減少秋冬復發頻率，敷貼期間切忌游泳與食用冰品。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

精華 FAQ

  • 因為秋季空氣乾燥、日夜溫差大，冷風會刺激頭頸血管與鼻黏膜，造成鼻塞流涕、偏頭痛與皮膚乾癢。中醫則認為這屬於秋燥與風寒交互影響。

  • 建議少吃辛辣油炸，多吃白木耳、百合、梨子等潤肺食材；清晨夜間外出注意頭頸保暖；洗澡後立即保濕並維持室內濕度；過敏者也要定期熱水清洗寢具防蟎。

  • 可按摩風池、太陽穴舒緩頭頸緊繃，按迎香與合谷改善鼻塞過敏，皮膚乾癢則可按曲池、血海，並搭配足三里調理；若體質適合，也可考慮冬天三九貼。

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