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白天熱早晚涼 秋老虎運動未補水 恐增加心臟負擔

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秋天早晚溫差大，在外活動若出現頭暈或眼前發黑、胸悶、胸痛等情況應盡快就醫；示意圖...
秋天早晚溫差大，在外活動若出現頭暈或眼前發黑、胸悶、胸痛等情況應盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

入秋後白天炎熱、早晚轉涼，運動若補水不足易脫水並加重心臟負擔，三高與心血管患者更要留意溫差、胸悶胸痛等警訊。

時序入秋，白天偏暖、早晚稍涼，若頂著大太陽運動，又未適時補充水分，醫師指出易造成脫水，進而使心跳變快，增加心臟運作負擔；另一方面，氣溫降低後也會使血管收縮、血壓跟著上升，有三高心血管疾病者尤其需注意。若活動時出現頭暈或眼前發黑、胸悶、胸痛等情況應暫時停止運動，尤其持續胸悶、胸痛時更應盡快就醫。

熱愛運動 也有可能心梗

訪間常說的「秋老虎」常有白天炎熱、傍晚後轉涼的情況，即使部分地區晝夜溫差較大，仍不乏民眾外出騎單車、慢跑。台灣新光醫院心臟內科醫師凌濼傑提到，民眾頂著大太陽運動後流汗，水分補充也應跟上，否則可能造成脫水，使體內可循環的血液量減少，心臟為了維持血液循環便會加快跳動，因而增加心臟負擔。

另一方面，台灣藝人「黑人」陳建州心肌梗塞，他在康復出院後於社群媒體平台發文表示「我不抽菸、不喝酒，生活習慣看起來很好，但每天都晚睡早起，有時候只睡三、四個小時，已經維持很長一段時間」，平時熱愛運動的他竟也是心血管疾病的苦主。

凌濼傑指出，規律運動確實有助於心血管健康，但並不代表能完全排除所有心血管事件的風險，除了三高等因素，長期睡眠不足會使體內發炎反應升高，進而影響心血管健康，因此不會只依「有無運動習慣」判斷一個人罹患某疾病風險。

頭暈胸悶 暫時停止運動

若運動期間開始出現頭暈、眼前發黑等情況，就應暫時停止運動，另需警覺的症狀則是胸悶、胸痛，凌濼傑指出，如果本身冠狀動脈已有狹窄，在運動增加心臟耗氧需求的情況下，可能更易出現不適，「如果一提高運動強度就開始胸悶、胸痛，可能是很大的心血管疾病警訊。」即使停止活動後症狀緩解，仍應盡快就醫檢查，而若疼痛延伸至牙齒、左肩或後背，也應提高警覺；若胸部不適持續數分鐘，休息後仍未緩解，則應直接叫救護車，避免自行開車前往醫院。

事實上，心肌梗塞也不一定都以典型胸痛表現。凌濼傑指出，女性、65歲以上長者及糖尿病患者較可能出現非典型症狀，包括喘、異常疲倦，以及上腹痛、噁心、消化不良等，其中喘通常會隨著活動量增加而更加明顯，因此也易被誤以為只是體力變差所致。

日夜溫差 高風險群留意

除了白天運動時的注意事項，日夜溫差也不能忽略，凌濼傑指出，氣溫突然下降或日夜溫差較大，血管會從白天氣溫較高時的擴張轉為收縮，血壓隨之升高，頻繁進出冷氣房也可能使身體面臨類似變化，都可能增加心血管事件發生風險，尤其一天最低溫通常在日出前的清晨出現，也是血壓較高的時段，已有三高或心臟疾病者若在清晨從事戶外運動，更應留意氣溫變化並做好保暖，也可選擇在室內或有人在旁的場所，其中高血壓患者平時也應依醫囑規律監測血壓，作為醫師評估後續用藥是否需調整的參考。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

秋老虎冷熱交替，外出運動時仍應適時補充水分，以維持血液循環並避免脫水；示意圖。（...
秋老虎冷熱交替，外出運動時仍應適時補充水分，以維持血液循環並避免脫水；示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 因流汗後若未及時補水，可能造成脫水，使可循環血液量下降，心臟為維持血液循環會加快跳動，進而增加運作負擔，特別在大太陽下運動更要注意。

  • 若運動時出現頭暈、眼前發黑、胸悶或胸痛，應先停止活動；若症狀持續不退，或疼痛延伸到牙齒、左肩、後背，更應盡快就醫，必要時直接叫救護車。

  • 氣溫下降時血管會收縮、血壓容易上升，清晨又常是一天最低溫時段，容易誘發心血管事件；三高、心臟病患者應注意保暖，並依醫囑監測血壓與調整用藥。

三高 心血管疾病

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