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男吃感冒藥一早起床竟「尿不出來」 醫揭原因...急放尿管救治

記者余采瀅／台中即時報導
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李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名男子攝護腺肥大，吃抗組織胺的藥後竟尿不出來。（...
李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名男子攝護腺肥大，吃抗組織胺的藥後竟尿不出來。（李綜合醫院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台中47歲男子因流感服用感冒藥後出現急性尿滯留，急診置放尿管後才排出350CC餘尿；醫師判定與抗組織胺藥物及輕微攝護腺肥大有關。

台灣台中一名47歲男子日前罹患流感，先到住家附近診所看診，未料服用第一次藥物後，開始排尿不順，隔天一早尿尿，不管再怎麼用力，尿就是擠不出來，趕緊就醫急診，後來置放尿管，才把膀胱內餘尿排出來。醫師指出，患者因服用治療鼻塞、流鼻水的抗組織胺藥物，引發急性尿滯留，後來改用其他藥物後才恢復正常。

李綜合醫院泌尿外科主治醫師黃品叡表示，患者自行到急診就醫後，自述超過8個小時沒有辦法尿尿，有尿意想要上廁所，不管怎麼用力卻尿不出來，下腹部也有點腫脹，超音波檢查發現膀胱內至少有350CC的餘尿，緊急放置尿管讓尿液排出。

患者自述，以前從來沒有尿不出來的經驗，也不知道發生什麼事，平常自己身體健康，距離上一次生病感冒已經是5年前。就診前兩天，因感冒罹患流感，才到住家附近診所看診，第一天上午吃藥後，便發現下午、晚上開始出現尿尿不順，想不到隔天中午，不管怎麼用力都尿不出來，只好緊急到醫院就診。

黃品叡說，幫患者檢查後發現，攝護腺有輕微肥大，因吃了抗組織胺的鼻塞藥，藥物致使膀胱逼尿肌收縮被抑制，造成膀胱收縮力不足，導致尿不出來。由於患者有攝護腺肥大，服用該藥後更容易使尿道口緊閉，讓尿液無法排出。

患者透露，最近半年陸續有半夜需要起床尿一兩次，或是尿尿可能會尿得比較久，患者都覺得沒什麼，沒嚴重到需要看診，卻因感冒吃藥造成尿不出來，後續也建議患者追蹤攝護腺肥大情形，給予適當治療。

精華 FAQ

  • 醫師判斷是藥物中的抗組織胺鼻塞成分抑制膀胱逼尿肌收縮，讓膀胱收縮力不足，加上患者本身有輕微攝護腺肥大，才引發急性尿滯留。

  • 他已超過8個小時無法排尿，雖然有尿意卻怎麼用力都尿不出來，下腹也有些腫脹；超音波檢查發現膀胱內至少有350CC餘尿，最後靠放置尿管排出。

  • 有攝護腺肥大、平時就有排尿不順或夜尿的人，服用含抗組織胺的感冒藥時更容易發生尿滯留，若出現尿量變少或尿不出來，應儘速就醫。

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