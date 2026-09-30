打瘦瘦針口臭纏身 醫：食物在胃裡留8小時 發酵氣體是元凶

基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘說明，瘦瘦針的「胃排空延遲」效果，導致食物留在胃裡，時間一長就發酵產生異味，若又打嗝便會造成口臭。(聯合報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，GLP-1瘦瘦針會延遲胃排空，讓食物停留更久並發酵產生異味，進而引發口臭與腸胃不適，通常在增量後較明顯且可逐漸改善。

近期有台灣網友分享，身邊朋友打瘦瘦針竟出現嚴重口臭，不少人也說自己打完瘦瘦針一個月內，口臭纏身相當困擾。基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘說明，瘦瘦針的「胃排空延遲」反應，導致食物留在胃裡的時間較長，時間一長就發酵產生異味，且約有2到3成施打者會出現腸胃不適等症狀。

用於減重 的腸泌素（GLP-1）藥物因採注射方式，被暱稱為瘦瘦針，錢政弘指出，瘦瘦針導致口臭，是因為GLP-1藥物為減少食欲、增加飽足感，有「延遲胃排空」的反應，拉長食物在胃裡的時間，一般人吃完食物，進人胃裡約2到3個小時進入小腸，但藥物讓食物停在胃裡7到8小時以上，食物在胃裡發酵，產生氣體，一打嗝就出現異味。

口臭之外，也可能造成腸胃不適、胃食道逆流。錢政弘指出，臨床上打瘦瘦針的民眾，有2到3成出現惡心、腹脹、吃不下、胃酸逆流、打嗝等副作用。若原本就有胃食道逆流的患者，也可能加劇症狀。

此外，錢政弘表示，若打針後食欲減少，吃得比較少，也會減少唾液分泌，或是水喝得比較少，口腔乾燥，口腔中的髒汙、食物殘渣沒有被帶走，產生細菌與異味，當然就會造成口臭。

不過，錢政弘指出，副作用通常在增加劑量後才比較明顯，過了一兩周後，身體逐漸適應，民眾自己逐漸調整進食量、吃的食物，就會改善了。

他建議，吃飯時不要配太多水，避免食物膨脹、胃食道逆流；或是把高纖維食材如青菜、竹筍等煮軟、切細，有助於消化；細嚼慢嚥也是減少腸胃負擔的方式；食材選擇上，避免大蒜、洋蔥、十字花科如花椰菜、高麗菜等含硫化物的食材和過多肉類，這些都較容易造成口氣不佳。