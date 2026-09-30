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男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：組織胺中毒烤熟也沒用

記者余采瀅／台中即時報導
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衛福部豐原醫院急診室主任王者仁指出，魚類若保存不當可能產生大量組織胺，即使後續烤...
衛福部豐原醫院急診室主任王者仁指出，魚類若保存不當可能產生大量組織胺，即使後續烤熟，也無法有效去除。（豐原醫院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台中男子中秋烤肉吃到放置過久的鯖魚後出現疑似組織胺中毒症狀，醫師提醒魚貨保存不當時，即使烤熟也無法去除毒素。

台灣台中50歲男子中秋連假與家人烤肉吃一尾鯖魚，不到1小時臉部及上半身突然潮紅、頭痛、心悸、皮膚紅疹，家人原以為是喝啤酒後造成臉紅，未料症狀持續加劇，趕緊送衛福部豐原醫院急診。醫師詢問後得知鯖魚在烤肉前曾放置常溫一段時間，研判為魚類組織胺中毒，後續服藥治療緩解症狀。

中秋連假剛結束，不少家庭烤肉少不了魚蝦海鮮，但魚貨若保存不當，即使最後已經烤熟，仍可能引發中毒。

衛福部豐原醫院急診室主任王者仁表示，鯖魚、鮪魚、鰹魚等魚類含有較高量的組胺酸，若捕撈、運送或料理前沒有妥善低溫保存，魚肉中的細菌可能將組胺酸轉換成大量組織胺，食用後常在短時間內出現臉紅、頭痛、心悸、紅疹、搔癢、噁心、腹痛或腹瀉等症狀，外觀看起來很像一般食物過敏。

王者仁指出，組織胺中毒並不等同於對魚過敏，而是吃進魚肉中已經形成的大量組織胺；若同桌多人吃了相同魚貨後陸續出現類似症狀，也要提高警覺。

王者仁提到，魚肉在保存不當的過程中已形成大量組織胺，後續即使經過烘烤或煮熟，也無法有效去除，因此「魚有烤熟」不能取代料理前的妥善冷藏。此外，部分組織胺含量升高的魚肉，外觀或氣味未必出現明顯異常，也不能單靠聞味道或看顏色判斷是否安全。

王者仁提醒，組織胺中毒通常發作較快，民眾若吃完魚後短時間內突然出現臉紅、心悸、頭痛、搔癢或紅疹，不可只當喝酒臉紅或一般海鮮過敏，若伴隨呼吸不適、胸悶、血壓下降等情形，應儘速就醫，並主動告知醫師食用的魚類及發作時間。

精華 FAQ

  • 他在食用鯖魚不到1小時後，臉部與上半身突然潮紅，並伴隨頭痛、心悸與皮膚紅疹，症狀持續加劇後才送醫。醫師評估屬於魚類組織胺中毒。

  • 因為問題不在是否煮熟，而是魚在烹調前若已因常溫放置而產生大量組織胺，後續即使烘烤或煮熟，也無法有效去除，吃下去仍可能出現中毒症狀。

  • 組織胺中毒通常發作很快，常見臉紅、心悸、頭痛、搔癢與紅疹；若同桌多人吃同批魚後都不適，更要懷疑是保存不良造成，而不只是個人過敏。

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