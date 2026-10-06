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脂肪肝拖成肝炎 醫：別只盯肝指數

萬于甄
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醫師提醒，脂肪肝可能反映全身代謝失衡，應同步評估肝纖維化、體重及相關代謝風險；示...
醫師提醒，脂肪肝可能反映全身代謝失衡，應同步評估肝纖維化、體重及相關代謝風險；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，脂肪肝拖久可能演變為代謝性脂肪性肝炎，治療重點不只降肝指數，還要控制體重、代謝問題與纖維化風險。

一名56歲林姓男子長期有糖尿病高血壓，近年飽受慢性疲勞困擾，雖曾透過飲食、運動及藥物控制，狀況仍未明顯改善，經檢查發現，BMI達29，肝功能指數GPT更高達正常值3倍，超音波顯示中度脂肪肝，進一步排除B、C型肝炎後，確診為代謝性脂肪性肝炎。

台灣安南醫院消化內科主任蔡坤峰表示，代謝性脂肪性肝炎患者常同時伴隨肥胖、糖尿病、高血壓等代謝問題，因此治療不能只著眼於降低肝指數，而應同步控制體重、改善胰島素阻抗及降低慢性發炎，並評估肝纖維化風險。

他指出，近年GLP-1類藥物（俗稱瘦瘦針）已有研究支持應用於體重及代謝疾病管理，部分患者可藉此減少肝臟脂肪、改善胰島素阻抗，不過，對於肥胖程度較高、傳統減重方式成效有限者，也可評估內視鏡縮胃等微創治療，搭配藥物及生活型態調整。

蔡坤峰說，臨床評估也相當重要，包括肝纖維化掃描可了解肝臟硬度，身體組成分析可掌握內臟脂肪與肌肉比例，DXA雙能量X光吸光儀則可進一步評估身體組成，協助追蹤治療效果。

蔡坤峰提醒，脂肪肝不只是肝臟問題，也是全身代謝失衡的警訊，民眾若健檢發現脂肪肝或肝功能異常，不宜只靠節食或自行服用保健食品，應進一步確認是否有肝纖維化及糖尿病、肥胖等代謝問題，及早建立飲食、運動與體重管理計畫，降低未來肝硬化及心血管等疾病風險。

精華 FAQ

  • 他在長期糖尿病、高血壓與慢性疲勞下接受檢查，發現BMI達29、GPT升高且有中度脂肪肝，排除B、C型肝炎後，確診為代謝性脂肪性肝炎。

  • 因為代謝性脂肪性肝炎常伴隨肥胖、糖尿病與高血壓，單純降低肝指數無法處理根本問題，還需同步減重、改善胰島素阻抗並降低慢性發炎。

  • 除了飲食、運動與藥物外，醫師也建議評估GLP-1類藥物、內視鏡縮胃等治療，並以肝纖維化掃描、身體組成分析與DXA追蹤效果。

減重 高血壓 糖尿病

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