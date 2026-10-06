我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

沒癌細胞卻確診鼻咽癌4期 醫證實：轉移淋巴

簡慧珍
聽新聞
test
0:00 /0:00
耳鼻喉科醫師許嘉方為病人解說病情。(記者簡慧珍／攝影)
耳鼻喉科醫師許嘉方為病人解說病情。(記者簡慧珍／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

一名有長期菸檳榔史的八旬病人因頸部無痛腫塊就醫，檢查雖未在鼻咽找到癌細胞，卻證實癌細胞已轉移至淋巴結，確診鼻咽癌4期。

一名八旬陳姓病人脖子左側長腫瘤，摸起來像整串葡萄，因不痛不癢也就沒積極就醫，等到雙腿水腫到無法站立，到醫院檢查確診鼻咽癌，鼻咽卻沒癌細胞，原來全部轉移到淋巴結且已鼻咽癌四期，經過化療和放射線治療已控制病情。

據了解，陳姓病人菸齡50年且年輕時嚼檳榔，約1年前先摸到脖子右側有1小腫瘤，幾個月後卻變到脖子左側，愈變越愈多顆，超過10顆像成串葡萄，因不癢不痛也沒不舒服，直到雙腿水腫、身體虛弱才看醫生。

台灣彰化醫院副院長、耳鼻喉科醫師許嘉方表示，內視鏡檢查和鼻咽病理切片，顯示陳姓病人的鼻咽沒癌細胞，抽血檢驗血液中EBV DNA高達1430 copies/ml（正常0），醫界已證實EBV DNA是鼻咽癌高敏感度和高特異性的生物標誌物。

許嘉方進一步指出，正子攝影顯示陳姓病人的淋巴結腫瘤出現在後咽部，是鼻咽癌最易轉移部位，再加上頸部淋巴結病理切片表現出鼻咽癌細胞的特性，癌細胞全部轉移至淋巴結，確這是第四期鼻咽癌病例，健保署通過患者的鼻咽癌重大傷病申請審查。

許嘉方說，鼻咽癌是常見在鼻腔後方喉嚨交界處的惡性腫瘤，好發於中壯年，主要成因與基因遺傳、EB病毒(EBV)感染及抽菸等環境因素有關，陳姓病人若早一點就醫檢查，應該能在鼻咽部發現癌細胞，後來可能全部轉移而沒被發現，也可能原發部位癌細胞被免疫系統抑制導致完全消退，使得病情判斷不易，。

鼻咽部癌細胞非常容易擴散到頸部的淋巴結，許多患者往往摸到脖子出現一個或多個不會痛且無法移動的腫塊才就醫發現，許嘉方建議，如果脖子出現腫塊，不痛腫塊比會痛的腫塊更危險，一定要儘快就醫，以釐清是良性或惡性。

精華 FAQ

  • 因為病理切片顯示頸部淋巴結具有鼻咽癌細胞特性，加上正子攝影與EBV DNA結果都支持鼻咽癌轉移，判定原發病灶雖未見，但已屬第4期。

  • 醫師透過內視鏡、鼻咽切片、頸部淋巴結切片、正子攝影及血液EBV DNA檢測綜合判讀，確認病灶符合鼻咽癌轉移至頸部淋巴結的表現。

  • 若脖子出現不痛、固定不動、逐漸變大或數量變多的腫塊，尤其持續超過一段時間，應盡快就醫檢查，以排除惡性腫瘤或其他嚴重疾病。

癌細胞 腫瘤

上一則

光遺傳學奪諾貝爾醫學獎 台專家：有望助攻失智、憂鬱與失明治療

延伸閱讀

跌一跤反而救命 60歲男撞斷肋骨意外揪出肺腺癌

跌一跤反而救命 60歲男撞斷肋骨意外揪出肺腺癌
以為中年發福 停經後肌瘤「不縮反增」竟是子宮惡性肉瘤

以為中年發福 停經後肌瘤「不縮反增」竟是子宮惡性肉瘤
左小腿不慎遭剪刀刺傷 57歲男傷口長出雞蛋般腫塊

左小腿不慎遭剪刀刺傷 57歲男傷口長出雞蛋般腫塊
醫藥／臉灰腿腫泡泡尿 腎臟在求救

醫藥／臉灰腿腫泡泡尿 腎臟在求救

熱門新聞

資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
曾擔任「中國好聲音」導師、知名音樂人劉歡25日於上海病逝。（取自劉歡原創音樂公益金）

劉歡生前苦於「不死癌症」 醫揭：這部位休息也會痛恐是警訊

2026-09-28 05:33
久咳不癒肺部X光白一片像腫瘤卻精神好還上班，病原檢驗才發現真正原因。（院方提供）

久咳不癒肺部X光白一片卻精神好還上班 病原檢驗才發現真正原因

2026-10-03 05:23
許多人習慣早餐空腹喝咖啡，但醫師建議搭配高蛋白食物一起食用，更能維持整個早上的精神和飽足感。早餐示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@The Castlebar）

咖啡別空腹喝 醫師推薦搭配3種食物「穩定血糖、更耐餓」

2026-10-03 21:15
粥容易使血糖飆升；示意圖。（圖／123RF）

3食物看似清淡健康 血糖飆升比想像中還快

2026-09-29 02:00
鮭魚怎麼煮最能保留營養？專家推薦「這2種方法」，5～10分鐘就能上桌。(圖／123RF)

鮭魚這樣煮更營養 專家推2種料理法 10分鐘上桌

2026-10-03 13:32

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞