不是「想太多」 23歲女思覺失調無法出門 中西醫整合治療改善

醫師提醒，面對思覺失調合併創傷患者別說「你想太多」，照護關鍵應穩定陪伴，可採中西醫整合長期治療；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 23歲女子因校園霸凌導致多重精神困擾，經中西醫整合治療後症狀明顯改善，醫師並提醒思覺失調需長期治療、不可自行停藥。

一名年約23歲的應屆畢業女性，求學期間曾遭校園霸凌，因而深陷嚴重憂鬱、焦慮、恐慌症與思覺失調等身心困境；長期的創傷讓她極易受驚且抗拒社交，甚至無法獨自搭乘大眾運輸工具，外出皆須仰賴父母寸步不離地陪同。歷經西醫常規治療一年病情仍膠著，直到今年5月開始接受中西醫合併治療約3個月，目前已能自行搭車外出，整體症狀改善逾6成。

思覺失調症狀多樣 不是「想太多」

台灣佑德中醫診所張賜興中醫師表示，思覺失調常被誤解為「人格分裂」，甚至認為患者都有暴力傾向，或把患者出現幻聽、幻覺視為「裝病」、「想太多」。事實上，思覺失調是一種需要長期治療與支持的精神疾病，症狀可能涉及知覺、思考、情緒及行為，且每名患者表現不盡相同，不能僅從外在行為判斷病情。

張賜興指出，思覺失調常見症狀包括：一、正性症狀：如幻覺、幻聽、妄想最常見，也可出現怪異的言語及行為。二、負性症狀：如面無表情、不愛說話、社交退縮等現象。三、認知症狀：如有注意力不集中、記憶力退步、推理判斷能力變差。四、情感症狀：如情緒穩定度不佳、緊張、焦慮、恐懼等表現，例如患者可能聽見不存在的聲音、看見不存在的人事物。除此之外，甚至還可能將沒有發生過的事情當成真實經歷，並可能出現空間感、邏輯思考及記憶等方面的異常。

因此，家屬若發現患者生活狀態與過去明顯不同，例如突然失眠、睡眠時間縮短、變得緊張敏感、易怒、社交退縮、自言自語，或異常懷疑有人監視、迫害，都應提高警覺並及早與醫療團隊聯繫。

中西並進治療 切勿擅自停藥

以該名患者為例，張賜興醫師說明，患者過去除了精神症狀，也有睡眠品質不佳、鼻子過敏及經期痛經等問題，並伴隨容易受驚、恐慌、焦慮、緊張、腸胃脹氣、口臭，以及低血壓、頭暈、心悸、心跳加快等身體不適。經中醫調理後，目前上述症狀改善逾6成，也逐漸恢復獨立生活能力。

不過，張賜興也提到，患者仍同時持續接受西醫藥物治療，若未來有減藥需求，仍必須配合精神科醫師評估，不能因自覺症狀好轉就自行停藥或快速減藥。

張賜興進一步解釋，中醫治療思覺失調主要從患者整體體質及當下身體狀況進行辨證調理，臨床上會搭配針灸、推拿及中藥，依症狀動態調整。根據中醫理論來看，部分患者常見心神不定、睡眠品質差及情志失調等情況，因此治療也會將睡眠及情緒狀態納入考量。

張賜興提醒，思覺失調治療通常需要較長時間，患者及家屬應建立長期治療觀念，不能因短期症狀改善就中斷治療。家屬陪伴時也應避免將患者的症狀視為想太多或不夠努力，維持穩定陪伴及規律生活，比一味要求患者改變更重要；若出現自傷、傷人或其他明顯危險行為，則應立即尋求緊急醫療協助。

最後，張賜興強調，日常調理中，「睡眠」是重要的一環，應盡量維持規律作息；同時放慢生活步調，避免過度緊張。飲食方面則建議減少咖啡因飲品及茶葉攝取，以免影響睡眠。

（本文由NOW健康授權轉載）