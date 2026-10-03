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髮量減、血壓升…身體變老「6隱形跡象」要注意

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很多人以為老化就是白髮、皺紋變多，其實身體早在外表明顯改變前，就可能出現一些細微...
很多人以為老化就是白髮、皺紋變多，其實身體早在外表明顯改變前，就可能出現一些細微變化；示意圖。（圖／123RF）

很多人以為老化就是白髮、皺紋變多，其實身體早在外表明顯改變前，就可能出現一些細微變化，例如肌力下降、關節變僵、皮膚乾燥，甚至血壓慢慢升高。及早察覺並調整生活習慣，有助維持身體功能。

不只白髮皺紋，盤點6個容易忽略的衰老跡象：

1.關節僵硬、柔軟度變差

久坐後起身覺得卡卡的，或走一段路後膝蓋、腰背容易痠痛，可能是身體活動度下降的表現。隨年齡增加，肌肉、軟骨與骨骼都會產生變化，更應維持活動量，若疼痛持續或影響日常生活，建議就醫確認原因。

2.肌肉力量大不如前

以前輕鬆提得動的東西，現在卻覺得吃力，或爬樓梯、起身變得比較費勁，都可能是肌力下降的訊號。年齡增加會伴隨肌肉量與肌力逐漸減少，因此除了有氧運動，也應加入深蹲、彈力帶或重量訓練等肌力訓練。

3.皮膚變薄、乾燥，彈性下降

皮膚不再像年輕時水潤有彈性，也可能比較容易乾癢、瘀青。除了做好保濕，白天應做好防曬，並維持均衡飲食與充足水分；若痣、色斑或皮膚出現明顯異常變化，則應讓皮膚科醫師評估。

4.血壓慢慢升高

血壓上升往往沒有明顯症狀，因此比起「有沒有感覺」，定期量測更重要。如果發現平常血壓逐漸高於自己的過去水準，應從飲食、運動、體重與睡眠等方面調整，若不見成效就應吃藥控制。

5.頭髮變細、髮量減少

除了白髮，髮線後退、分線變寬、髮絲變細或掉髮增加，也可能隨年齡出現。遺傳、荷爾蒙及其他身體狀況都可能影響掉髮，如果短時間內大量落髮，最好尋求皮膚科評估。

6.便秘變得更頻繁

年紀增長後，活動量下降、飲食纖維不足、喝水少或使用某些藥物，都可能讓便秘更加常見。平時可從增加蔬果、全穀及豆類等纖維食物、補充水分與規律活動著手；若便秘突然出現或長期未改善，也應就醫找原因。

另外，科學研究顯示，老化並非均速前進。權威期刊「Cell」與「Nature Aging」研究指出，人體器官大約在 44歲與60歲（特別是45到55歲間）迎來老化爆發期。

透過「蛋白質體老化時鐘」檢測發現，各器官的老化速度大不相同，其中「主動脈」的老化速度最快，其次為胰臟與脾臟；而內分泌系統（如腎上腺）甚至從 30 歲左右就已默默開啟老化進程。血管與器官硬化會直接影響心血管健康與代謝能力，這也是中年後慢性病風險大增的主因。

人的壽命只有約25%由基因決定，其餘75%受到不同生活型態而有不同影響，而我們能做的，也不是阻止老化，是盡可能維持身體功能。長壽專家建議從以下5個零成本的基本習慣做起，可有效抗老：

老化是持續進行的過程，與其等到體力明顯下降才開始補救，不如從現在留意身體的小變化。尤其進入中年後，把肌力、活動力、血壓、睡眠及飲食列為日常健康管理重點，比追求昂貴的抗老產品更實際。

不花大錢 5習慣抗老
不花大錢 5習慣抗老

精華 FAQ

  • 常見跡象包括關節變僵、肌力變差、皮膚乾燥、血壓上升、髮量減少與便秘變頻繁。這些變化不一定立刻明顯，但若持續出現，代表身體功能可能正在退化。

  • 應維持活動量並加入肌力訓練，例如深蹲、彈力帶或重量訓練，同時避免久坐。若關節疼痛持續、活動受限或影響日常生活，建議就醫確認原因。

  • 研究指出人體器官約在44歲與60歲，尤其45到55歲間，會迎來老化爆發期。中年後應重視血壓、睡眠、飲食與運動管理，才能盡量維持身體功能。

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