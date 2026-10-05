這種職業成靜脈曲張高危險群 嚴重恐腿潰瘍難癒合

靜脈曲張和血栓形成，可見血管星狀突起；圖為雷射治療前後對比。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 教師長期久站又久坐，容易造成下肢靜脈回流不良而罹患靜脈曲張；若拖到皮膚變黑、硬化甚至潰瘍才就醫，治療難度將大增。

靜脈曲張（俗稱「浮腳筋」）是因靜脈瓣膜閉鎖不全、血液鬱積下肢，導致表淺靜脈不正常擴張與彎曲的疾病。血管外科醫師指出，臨床每20位靜脈曲張患者中就有一名是教師，其盛行率與餐飲、護理等高工時久站族群並駕齊驅，可見教師的職業傷害風險不容小覷。然而，許多老師常慣性隱忍初期的腿部痠脹沉重，直到出現明顯疼痛、硬化甚至皮膚色素沉著變黑才驚覺就醫，往往已錯失早期保守治療與預防血管病變惡化的黃金契機。

★久站久坐 血液回流受阻

台灣血管通路健康協會理事長暨博診所院長柯博仁提到，老師上課多半站在講台前，極少走動；下課時間也難以徹底休息，加上回到辦公室後，又可能長時間坐著備課、批改作業。這種「久站、久坐交替，卻都不太動」的工作型態，容易使下肢靜脈血液回流受阻。

當下肢靜脈回流不順，血液容易滯留在腿部，長期下來可能造成表淺靜脈擴張、迂曲，形成俗稱的「蚯蚓腿」。部分患者還會出現腳部痠痛、腫脹、沉重或疲倦感，嚴重時可能引發「靜脈淤血性皮膚炎」，讓皮膚變黑、變硬，甚至破裂形成潰瘍。

★腿痠沉重 六階段辨警訊

靜脈曲張並非一開始就會出現明顯凸起的血管。柯博仁表示，臨床可概略分為六個階段：

第1期：出現蜘蛛網狀或細小網狀血管，雙腳容易感到微酸微累。

第2期：血管開始明顯隆起、彎曲，像蚯蚓般突出，站立久了痠脹感加劇。

第3期：除了血管曲張，還可能出現腳踝或小腿水腫，按壓後留下凹陷。

第4期：皮膚可能出現色素沉澱、變黑或變硬。

第5期：皮膚出現較嚴重的慢性變化，甚至形成傷口。

第6期：出現難以癒合的靜脈性潰瘍。

值得注意的是，許多人早期只有「腿很痠、很重」的感覺，誤以為只是工作太累。柯博仁特別提醒，如果發現從早上開始腿部不適，隨著站立、活動時間增加，到中午、下午甚至傍晚愈來愈腫且沉重，就應提高警覺，必要時接受血管超音波檢查。

★微創治療 依照症狀評估

柯博仁進一步指出，靜脈曲張並非需立即處理的急症，但是否治療，仍要看症狀及患者對生活品質的影響。症狀較輕者，可透過避免長時間維持同一姿勢、增加腿部活動，以及穿著合適的醫療級彈性襪等方式改善。

若已經出現明顯症狀或影響生活，則可由醫師評估是否採取手術治療。柯博仁說明，現代靜脈曲張手術已進入微創時代，目前主流術式包含以下兩種：

1.微創雷射：利用熱能將病變血管閉合。技術成熟且費用相對平實，但因有熱能風險，注射局部麻醉的針孔較多，且術後必須配合穿著2至4週的高壓醫療彈性襪。

2.微創膠水：經導管導入醫用生物黏膠，每針30秒可將病變血管黏合。無熱能傷害風險、僅約1至2個針孔，最大的優勢是術後免穿彈性襪、無瘀青，中午治療後下午即可正常上班。

如何判斷是靜脈問題還是關節退化？柯博仁建議觀察疼痛發生的時間點。若是起床時雙腿輕鬆，但隨著站立時間愈長，到了午後或傍晚，腳痠、腳脹、水腫愈來愈嚴重，這有八成以上是靜脈回流不佳，建議尋求心臟血管外科評估；若是一大早剛起床時腳最重、最痛，下床走動一陣子後反而輕鬆，多半與關節或脊椎壓迫有關。

柯博仁強調，預防靜脈曲張，最根本的方法就是「打破不動」的觀念，平時善用手錶、鬧鐘定時提醒自己走動，平時可穿著國家醫材認證的預防型彈性襪。他提醒，靜脈曲張並非每個久站族都會發生，先天體質與家族遺傳也扮演重要角色，因此，有家族病史又屬於久站、久坐工作者，更應提高警覺。