不是老了… 爬樓梯喘、反覆肺炎 竟罹肺腺癌4期

有些病人因活動或爬樓梯時容易喘、體能明顯下降，或是因單側大量胸水進一步檢查才發現罹患肺癌；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 許先生因活動易喘、胸悶就醫後確診第4期肺腺癌，經口服標靶治療3個月後明顯改善；醫師也提醒肺癌早期不易察覺，非吸菸者同樣不可輕忽。

68歲的許先生近幾個月發現體力明顯下降，原本輕鬆完成的日常活動，比如爬樓梯，開始變得容易喘，原以為只是年紀增長、體力退化，直到胸悶、呼吸困難，才緊急前往醫院就醫，經確診為第四期肺腺癌，透過合適的口服標靶藥物治療三個月後，胸水與腫瘤 明顯改善，呼吸困難症狀也獲得控制，且未出現明顯副作用。

★早期症狀不明顯 易延誤

台灣新竹台大分院胸腔內科醫師嚴閎騰表示，以台灣為例，肺癌已連續多年位居民眾癌症 死亡原因首位，也是目前台灣發生人數最多的癌症。根據台灣衛生福利部112年癌症登記資料，每10萬人口約有85.34人新診斷為肺癌，其中約74.57%的病人在確診時已屬第四期；肺癌死亡率同樣高居各癌症之首，每10萬人口約44.18人死亡。

許多病人因早期症狀不明顯，容易誤以為只是老化、感冒或其他慢性疾病而延誤就醫。嚴閎騰指出，肺癌常見症狀包括久咳不癒、咳血、胸痛、呼吸困難、體重減輕、食欲下降及聲音沙啞等，但臨床上並非每位病人都以咳嗽表現。有些病人是因活動或爬樓梯容易喘、體能明顯下降、反覆肺炎，甚至單側大量胸水才進一步檢查發現肺癌。

尤其單側反覆出現胸水時，除了感染或慢性疾病外，也須提高警覺是否為惡性腫瘤。醫師會依病況安排胸水細胞學檢查、電腦斷層、支氣管鏡或肋膜腔鏡切片等檢查，以取得組織並確認診斷。

嚴閎騰表示，目前肺癌治療已邁入精準醫療時代，會依病理型態、基因變異及病人身體狀況制定最適合的治療策略。以非小細胞肺癌中的肺腺癌為例，建議接受完整基因檢測，若發現適合的基因突變型別，即可使用相對應的口服標靶藥物治療，有助縮小腫瘤、改善症狀，多數病人可持續於門診接受治療，兼顧治療效果與生活品質。

肺癌治療方式已相當多元，除標靶治療外，還包括免疫治療、化學治療、抗血管新生治療及放射治療等。即使需要接受化學治療，隨著止吐藥物及支持性照護進步，治療副作用已較過去大幅改善。對於合併胸水、骨轉移或腦轉移的病人，也可透過跨專業整合照護，提供症狀控制、營養照護、復健及心理支持，協助提升生活品質。

★非吸菸者 留意咳喘警訊

嚴閎騰提醒，肺癌並非吸菸者才會發生，東亞地區不少肺腺癌病人並沒有吸菸史。若持續出現久咳不癒、活動時容易喘、胸痛、咳血、不明原因體重減輕，或反覆出現單側胸水等情形，應盡早就醫檢查。肺癌高風險族群，也應善加利用篩檢資源，把握早期發現的機會。

即使確診第四期肺癌，目前仍有標靶治療、免疫治療等多元治療選擇，透過精準診斷、個人化治療及規律追蹤，許多病人仍有機會長期控制病情，維持良好生活品質。