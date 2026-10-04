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小中風症狀消失 不代表就此沒事 影響恐持續數十年

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一項研究追蹤11萬餘名短暫性腦缺血發作患者發現，失智風險長期升高，但症狀消失不代...
一項研究追蹤11萬餘名短暫性腦缺血發作患者發現，失智風險長期升高，但症狀消失不代表安全，仍需持續就醫預防；示意圖。(圖／123RF)

短暫性腦缺血發作（TIA）症狀可能幾分鐘就消失，因此常被俗稱為小中風，但它留下的健康警訊可能遠比想像久。最新逾11萬人研究發現，小中風患者不僅要防真正中風，長期失智風險也明顯較高，影響甚至可持續20年。

短暫性腦缺血發作是腦部血流暫時受阻，症狀與中風十分相似，可能突然出現單側臉部或手腳無力、說話含糊、視力改變、暈眩或失去平衡等。不同的是，TIA症狀會自行消失，多數只持續數分鐘；但症狀短暫並不代表危險也跟著消失。

最新發表在《Neurology》的研究發現，與沒有TIA或中風者相比，TIA患者第一年被診斷失智的相對風險高出75%；隨時間拉長差距雖逐漸縮小，整體長期風險仍高出34%，而研究最長追蹤達20年。

研究也將TIA與真正發生中風的患者比較。TIA患者最初的失智風險低於中風患者，但差距隨時間逐漸縮小，大約5年後，兩組失智發生風險已趨於相近。

另一項令人注意的結果是，追蹤期間約19%的TIA患者被診斷失智，相較之下，後續發生中風者約7.7%。

不過，這項研究屬於觀察性研究，只能證明TIA與失智風險增加有關，不能證明TIA直接造成失智，也無法判斷患者後來罹患的是阿茲海默症、血管性失智或其他類型失智。

對一般人而言，這項研究另一個重要提醒是，不要因為症狀恢復正常，就認為可以不用就醫。

TIA與缺血性中風發作時的症狀幾乎無法單靠自己區分。突然臉歪、單側手腳無力或麻木、口齒不清、無法理解他人說話、視力突然模糊或喪失、走路不穩等，都應立即尋求緊急醫療協助，而不是先休息看看。

資料顯示，TIA患者最多約20%會在接下來90天內發生中風，其中約一半發生在TIA後最初兩天。因此，及早找出血管阻塞原因，往往是預防下一次真正中風的重要機會。

TIA發生後的治療並非只有吃藥。醫師會依病因評估是否需要抗血小板藥物、抗凝血藥物或血管相關治療。例如心房顫動可能形成血栓並進入腦部，頸動脈狹窄也可能造成TIA，因此每個人的預防方式並不完全相同，不能自行服用阿斯匹靈或停藥。

日常則應把血壓、血糖與膽固醇控制視為長期腦血管保養的一部分，同時戒菸、維持適當體重、健康飲食、規律活動，並按照醫囑服用預防藥物及定期追蹤。

精華 FAQ

  • 因為TIA只是腦部血流暫時受阻，並不代表危險已解除。研究發現，它和後續中風、失智風險都明顯相關，影響甚至可持續20年。

  • 和沒有TIA或中風的人相比，TIA患者在第一年被診斷失智的相對風險高出75%，長期整體風險仍高34%；追蹤最長達20年。

  • 一旦出現臉歪、單側無力、口齒不清或視力異常等症狀，應立刻就醫。醫師會依原因決定抗血小板、抗凝血或血管治療，並控制血壓、血糖與膽固醇。

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