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骨質疏鬆不只怕骨折 還會造成失智、腦白質老化？

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31--研究顯示，骨骼與大腦老化可能共享代謝因素，胸椎骨密度較低者，整體認知功能...
31--研究顯示，骨骼與大腦老化可能共享代謝因素，胸椎骨密度較低者，整體認知功能下降速度較快。(圖／AI生成)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：胸椎骨密度較低者，整體認知下降與白質老化較快。
  • 重點二：研究僅顯示相關性，未證明骨質疏鬆會直接造成失智。
  • 重點三：既有胸部CT可估算骨密度，助早期發現骨骼老化風險。

骨質流失通常讓人聯想到骨質疏鬆與骨折，但最新研究發現，它可能也透露大腦老化訊號。研究顯示，胸椎骨密度較低者，不僅整體認知功能下降較快，部分腦白質老化指標惡化速度也較快。

最新刊登在《Radiology》期刊的研究發現，研究開始時胸椎骨密度愈低的人，之後整體認知功能下降速度愈快。其中一項指標是「白質高訊號」，這類影像變化常與腦部小血管病變及老化有關；另一項則是利用擴散MRI評估白質纖維完整性的指標。

此外，在與執行功能相關的內囊前肢，也觀察到白質微結構完整性下降較快的現象。胼胝體負責連結左右大腦半球，與注意力、工作記憶及執行功能等認知活動有關。這也讓研究人員認為，骨密度可能不只反映骨骼老化，也可能成為觀察全身老化狀態的一項線索。

這項研究最需要注意的是，它並沒有證明骨質疏鬆會造成失智症。研究團隊認為，骨骼與大腦同時退化，可能反映兩者受到一些共同老化因素影響，例如胰島素阻抗、血脂異常及更年期變化，而不是骨頭變差直接造成大腦受損。

換句話說，這篇研究比較像是看到骨頭與大腦可能一起老的現象，至於背後是否存在共同機制，仍需要更多研究確認。

骨鬆無症狀 骨折才發現太晚

骨密度下降本身往往沒有明顯感覺，因此骨質疏鬆常被稱為沉默的疾病。有些人直到跌倒後髖部、手腕或脊椎發生骨折，才第一次發現自己的骨骼已經變得脆弱。

至於何時需要接受骨密度檢查，則應依年齡與個人危險因子和醫療人員討論。

值得注意的是，這項新研究採取的方式與一般骨密度檢查不同。研究人員是利用既有胸部CT影像，透過AI估算胸椎骨密度。

未來因肺癌篩檢、肺結節追蹤等原因接受胸部CT時，這些既有影像可能還能提供額外的骨骼健康資訊，不必為了研究中的這項分析另外接受一次CT。

保持骨密 飲食運動很重要

鈣是維持骨骼的重要營養素，日常可從牛奶、優格、起司、添加鈣的豆製品或植物奶、豆腐及深綠色蔬菜等食物攝取；維生素D則有助於身體吸收與利用鈣。

一般而言，應優先從均衡飲食取得鈣質，如果飲食無法滿足需求，再與醫療人員討論是否需要補充劑，而不是自行大量補鈣。

運動同樣不能忽略。散步、慢跑、跳舞等負重運動，會讓骨骼承受適度刺激；重量訓練、彈力帶或其他阻力訓練則有助維持肌肉與骨骼強度。

上述研究並不代表保住骨密度就能防失智，也不能因此把低骨密度當成失智症的診斷工具。它真正提供的新線索是，骨骼與大腦過去常被視為兩套不同的老化問題，但兩者可能受到共同的代謝及老化因素影響。

未來如果能從原本就因其他醫療需求拍攝的CT中，同時取得骨密度資訊，也可能更早發現需要進一步評估骨骼健康的人。

精華 FAQ

  • 研究顯示，胸椎骨密度愈低的人，後續整體認知功能下降較快，白質高訊號與白質纖維完整性惡化也較明顯，顯示骨骼與大腦老化可能同步出現。

  • 不能。研究只看到骨密度低與認知退化、腦白質老化之間的相關性，尚無法證明因果關係。研究者推測，可能是代謝異常、更年期等共同老化因素影響。

  • 這項研究提醒骨密度可反映全身老化風險，但不能當作失智診斷工具。日常仍應均衡攝取鈣與維生素D，搭配負重與阻力運動，並依年齡與風險評估是否檢查骨密度。

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