我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

身體長期低度發炎 心血管風險增

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
慢性發炎程度愈高，心臟結構與功能可能愈早改變，壓力、吸菸、體脂與低社經地位都與發...
慢性發炎程度愈高，心臟結構與功能可能愈早改變，壓力、吸菸、體脂與低社經地位都與發炎相關；示意圖。（圖／AI生成）

身體長期處於低度發炎，影響可能比想像中更早出現。最新研究發現，慢性發炎程度較高的人，不僅未來心血管事件風險較高，心臟結構與功能也可能在症狀出現前就已悄悄發生變化。

慢性發炎不一定會像感染、受傷時出現明顯紅腫熱痛，而可能是免疫系統長期處於低度活化狀態。

近年研究發現，這類全身性慢性發炎與心血管疾病、糖尿病等多種慢性疾病有關。

該研究團隊利用UK Biobank資料，分析48萬8079名參與者，透過血液中的糖蛋白乙醯基（GlycA）評估慢性發炎程度，並結合心臟磁振造影、蛋白質、遺傳及長期健康追蹤資料，研究結果刊登在「European Journal of Preventive Cardiology」期刊。

結果發現，GlycA濃度愈高，愈容易出現一系列心臟結構及功能上的差異，包括左心室舒張末期容積較小、每次心跳輸出的血液量較少，並伴隨代償性心率增加。研究團隊認為，這些變化可能在明顯心血管症狀出現以前就已存在。

值得注意的是，GlycA最高20%的人，相較最低20%者，發生重大心血管事件的相對風險高出43%。這項關聯經過多項因素調整後仍然存在。

不過，這項研究主要顯示的是關聯性，不能直接解讀成慢性發炎一定會造成心臟結構改變，或降低發炎指數就一定能避免心肌梗塞、中風。

研究另一個值得注意的地方，是進一步分析哪些生活與環境因素與慢性發炎關係較密切。結果顯示，軀幹脂肪較多、目前吸菸、心理困擾及較低社經地位，都是與較高GlycA明顯相關的因素。遺傳背景也可能影響不同個體面對環境因素時的發炎反應及心血管風險。

這也意味著，所謂壓力傷心臟並不是單純心情不好就直接讓心臟受損，而可能牽涉心理狀態、生活環境、吸菸、體脂、活動量及先天遺傳等多項因素交互作用，慢性發炎則可能是其中一條生物途徑。

精華 FAQ

  • 研究以UK Biobank的48萬8079名參與者為對象，使用血液中的糖蛋白乙醯基GlycA評估慢性發炎，並結合心臟磁振造影等資料，發現GlycA越高，左心室容積與每次心跳輸出量越小。

  • 研究結果顯示，GlycA最高20%的人，相較最低20%者，發生重大心血管事件的相對風險高出43%。即使經過多項因素調整後，這種關聯仍然存在，但仍屬相關性而非直接因果。

  • 研究發現，軀幹脂肪較多、目前吸菸、心理困擾，以及較低社經地位，都與較高GlycA明顯相關；此外，遺傳背景也可能影響個體對環境因素的發炎反應與心血管風險。

心血管疾病

上一則

吃完飯總是脹氣？營養師推薦10種助消化食物

延伸閱讀

睡覺時這一小習慣 恐升高心臟疾病風險

睡覺時這一小習慣 恐升高心臟疾病風險
「抗發炎」成熱門議題 哪些飲食、習慣扮演關鍵角色

「抗發炎」成熱門議題 哪些飲食、習慣扮演關鍵角色
更年期荷爾蒙治療何時開始是關鍵 這時間啟動心血管風險低27%

更年期荷爾蒙治療何時開始是關鍵 這時間啟動心血管風險低27%
關節反覆發炎 微細動脈栓塞術助減痛

關節反覆發炎 微細動脈栓塞術助減痛

熱門新聞

曾擔任「中國好聲音」導師、知名音樂人劉歡25日於上海病逝。（取自劉歡原創音樂公益金）

劉歡生前苦於「不死癌症」 醫揭：這部位休息也會痛恐是警訊

2026-09-28 05:33
粥容易使血糖飆升；示意圖。（圖／123RF）

3食物看似清淡健康 血糖飆升比想像中還快

2026-09-29 02:00
資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。聯合報資料照

資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現這些症狀別以為只是腸胃不適

2026-10-01 13:02
家醫科醫師陳欣湄指出，年紀增長不代表腦力只能一路往下走，持續接觸新事物、學習新技能，都可能替大腦帶來新的刺激。（AI生成）

她15分鐘就忘記剛聊什麼 醫曾憂「走向失智」 5年後結果逆轉

2026-09-27 04:43
南瓜 。（本報資料照片）

提升免疫力 入秋吃8種抗氧化蔬果

2026-09-30 02:00
初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，若口乾持續很久，且伴隨頻繁口渴、頻尿、體重明顯變化、眼睛乾澀或其他身體異常，應該進一步尋找原因；示意圖。（123RF）

明明喝很多水還是口乾？別都怪「秋燥」 出現頻尿、體重變化要注意

2026-09-27 04:56

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收