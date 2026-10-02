身體長期低度發炎 心血管風險增

慢性發炎程度愈高，心臟結構與功能可能愈早改變，壓力、吸菸、體脂與低社經地位都與發炎相關；示意圖。（圖／AI生成）

身體長期處於低度發炎，影響可能比想像中更早出現。最新研究發現，慢性發炎程度較高的人，不僅未來心血管事件風險較高，心臟結構與功能也可能在症狀出現前就已悄悄發生變化。

慢性發炎不一定會像感染、受傷時出現明顯紅腫熱痛，而可能是免疫系統長期處於低度活化狀態。

近年研究發現，這類全身性慢性發炎與心血管疾病 、糖尿病等多種慢性疾病有關。

該研究團隊利用UK Biobank資料，分析48萬8079名參與者，透過血液中的糖蛋白乙醯基（GlycA）評估慢性發炎程度，並結合心臟磁振造影、蛋白質、遺傳及長期健康追蹤資料，研究結果刊登在「European Journal of Preventive Cardiology」期刊。

結果發現，GlycA濃度愈高，愈容易出現一系列心臟結構及功能上的差異，包括左心室舒張末期容積較小、每次心跳輸出的血液量較少，並伴隨代償性心率增加。研究團隊認為，這些變化可能在明顯心血管症狀出現以前就已存在。

值得注意的是，GlycA最高20%的人，相較最低20%者，發生重大心血管事件的相對風險高出43%。這項關聯經過多項因素調整後仍然存在。

不過，這項研究主要顯示的是關聯性，不能直接解讀成慢性發炎一定會造成心臟結構改變，或降低發炎指數就一定能避免心肌梗塞、中風。

研究另一個值得注意的地方，是進一步分析哪些生活與環境因素與慢性發炎關係較密切。結果顯示，軀幹脂肪較多、目前吸菸、心理困擾及較低社經地位，都是與較高GlycA明顯相關的因素。遺傳背景也可能影響不同個體面對環境因素時的發炎反應及心血管風險。

這也意味著，所謂壓力傷心臟並不是單純心情不好就直接讓心臟受損，而可能牽涉心理狀態、生活環境、吸菸、體脂、活動量及先天遺傳等多項因素交互作用，慢性發炎則可能是其中一條生物途徑。