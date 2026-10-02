研究：運動控制血糖 70歲不嫌晚

一項研究發現，較高活動量與較低第二型糖尿病風險有關，快走、騎自行車、游泳等運動，都可以依個人體能成為日常活動一部分；示意圖。（圖／123RF）

運動有助控制血糖 ，但到了60、70歲才開始增加活動還來得及嗎？一項研究發現，較高活動量與較低第二型糖尿病 風險有關，而且從實際可能減少的病例來看，年長族群增加活動可能帶來更明顯的效益。

該研究透過英國生物銀行（UK Biobank）資料，分析8萬7975名原本沒有糖尿病的成年人，平均年齡約63歲。參與者連續7天配戴手腕加速度計，客觀記錄中高強度身體活動（MVPA），之後追蹤中位數7.7年。研究結果刊登在「Diabetes, Obesity and Metabolism」期刊。

追蹤期間共有2140人罹患第二型糖尿病。研究人員依各年齡層的活動量將參與者分成較高與較低兩組，整體而言，較高活動量組每周MVPA中位數約409分鐘，較低活動量組約121分鐘。

活動量較高 風險降2倍

結果顯示，在調整年齡、性別、族群、教育程度、社經狀況、吸菸、睡眠時間及糖尿病家族史等因素後，較低活動量者罹患第二型糖尿病的相對風險約為較高活動量者的兩倍。

不過，409分鐘只是研究中高活動量組的中位數，並不是研究認定的最佳運動量。

進一步依年齡分析，63歲以下成年人中，較低活動量者相較較高活動量者，罹患第二型糖尿病的相對風險超過兩倍；63歲以上族群中，較低活動量者的相對風險則高約65%。乍看之下，似乎代表運動對年輕人的影響更大，但研究人員提醒，還必須考慮絕對風險。

年長者本來就是第二型糖尿病的高風險族群，因此研究依5歲年齡層進一步分析發現，雖然高、低活動量之間的相對風險差距隨年齡增加而縮小，實際糖尿病發生率的差距卻隨年齡增加而擴大。

也就是說，從公共衛生角度來看，讓更多年長者增加活動量，實際可能減少的糖尿病病例反而更多。因此即使年紀大了，也不代表開始運動已經太遲。

何時運動 都比不動好

研究也分析運動時間。結果發現，主要在下午1時至午夜進行中高強度活動者，相較主要在上午5時至下午1時活動者，第二型糖尿病相對風險約低10%。

63歲以下族群的差異更明顯，較晚活動與約23%較低風險有關；63歲以上則只有約4%的差異。

但研究人員也明確指出，目前結果不足以支持不同年齡族群採取不同的運動時間建議。因此，不能簡化成晚上運動防糖尿病效果最好。對一般人來說，與其糾結早上、下午還是晚上運動，能否規律活動並累積足夠活動量更重要。

成年人一般建議每周至少進行150分鐘中等強度有氧活動，或75分鐘高強度活動，也可將兩者搭配，並加入每周至少兩天的肌力訓練。

運動也不一定要跑步或上健身房。快走、騎自行車、游泳等，都可以依個人體能成為日常活動的一部分。

判斷中等強度有個簡單方法：運動時心跳和呼吸明顯加快，可以說話，但較難輕鬆唱歌，大致就是中等強度。

運動強度應循序漸進

如果平常很少運動，也不必一開始就逼自己達到很高的活動量。可以先從較容易執行的快走開始，再逐步增加運動頻率、時間或強度。

想建立長期運動習慣，可以從頻率、強度、時間與運動種類幾個方向調整。例如原本每周只走路兩次，每次20分鐘，可以先增加到每次30分鐘。習慣之後，再增加運動天數或速度，而不是一次同時增加天數、時間和強度。

除了有氧活動，也可依身體狀況加入深蹲、彈力帶或重量訓練等肌力運動。對年長者而言，維持肌力、平衡及活動能力，同樣是健康老化的重要一環。

這項研究屬於觀察性研究，只能說較高活動量與較低第二型糖尿病風險有關，不能證明只要增加運動，就一定能避免糖尿病。

此外，參與者的活動量只測量七天，未必能完全代表往後近八年的生活習慣。

不過這項研究仍提供一個實用訊息，不論年紀，維持活動都值得鼓勵。比起尋找所謂最佳運動時間，更實際的是找到自己能長期執行的方式。