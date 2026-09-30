我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

43歲女側門牙因治療需穿孔 牙醫「即拔即植」技術守住美觀

萬于甄
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣台南奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容表示，即拔即植技術能夠在單一療程...
台灣台南奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容表示，即拔即植技術能夠在單一療程中完成拔牙與植體植入，同步裝戴臨時假牙，縮短治療時間、減少手術次數。（記者萬于甄／攝影）

一名43歲陳小姐因車禍導致上顎多顆門齒斷裂，經急診醫師做完初步緊急處理後，轉介至牙醫部，竟發現另有顆側門齒因根管治療穿孔需拔除，經團隊討論後建議陳小姐以「即拔即植」方式重建，治療後齒列協調、外觀自然，過程也不用擔心美觀問題。

台灣台南奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容表示，即拔即植技術能夠在單一療程中完成拔牙與植體植入，同步裝戴臨時假牙，可縮短治療時間、減少手術次數，並有助於維持原有組織的完整性，特別適用於審美要求較高的前牙區。

她提到，在臨床牙科治療中，人工植牙已成為修復缺牙的重要方式，然而，傳統植牙流程常須分階段進行，包括拔牙、癒合期、植體植入與假牙安裝等，整體療程往往需時數月以上，過程不僅費時，也可能影響日常生活與外觀自信，讓病人為之卻步。

林敬容表示，病患陳小姐在治療當天拔除牙齒的同時，立即植入人工植體，並裝上臨時假牙，縮短療程時間及保留齒槽骨高度，療程期間其餘門齒也製作臨時假牙，在植牙傷口復原穩定後隨即換上正式假牙，並依結構狀況進行陶瓷貼片與全瓷牙冠修復其餘門牙，重建後齒列協調、外觀自然。

林敬容說，即拔即植需嚴格選擇適應症，包含無明顯感染病灶、頰側骨板結構完整、牙齦厚度足夠、齒槽骨量可提供足夠植體初期穩定性、病人有良好口腔衛生習慣等。

林敬容表示，植體完成後仍需耐心照護，術後兩周內建議採流質飲食，之後四個月內也應以軟質食物為主，口腔衛生更不可鬆懈，並定期回診追蹤。

精華 FAQ

  • 她因車禍造成上顎多顆門齒斷裂，另有側門齒因根管治療穿孔必須拔除。醫療團隊評估後，為兼顧美觀與重建效率，建議採即拔即植方式處理。

  • 即拔即植可在拔牙當下同步植入植體並裝上臨時假牙，能縮短治療時間、減少手術次數，並較能維持原有組織與齒槽骨高度，特別適合前牙區。

  • 適應症包括無明顯感染、頰側骨板完整、牙齦厚度足夠、齒槽骨量可提供初期穩定性，且病人口腔衛生良好。術後2周流質飲食，之後4個月以軟質食物為主。

上一則

🎙️「貴人語遲」？不要錯過孩子最佳治療期

延伸閱讀

「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊

「明星牙科中心」頂尖牙醫團隊
舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術

舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術
莊昕諺遭球襲「牙齒斷了」 醫曝：就醫30分鐘黃金期仍有機會植回斷牙

莊昕諺遭球襲「牙齒斷了」 醫曝：就醫30分鐘黃金期仍有機會植回斷牙
舌頭凸一塊不痛不癢 男竟舌癌二期 醫：嘴破逾2周是警訊

舌頭凸一塊不痛不癢 男竟舌癌二期 醫：嘴破逾2周是警訊

熱門新聞

曾擔任「中國好聲音」導師、知名音樂人劉歡25日於上海病逝。（取自劉歡原創音樂公益金）

劉歡生前苦於「不死癌症」 醫揭：這部位休息也會痛恐是警訊

2026-09-28 05:33
專業營養師說，並沒有所謂的超級食物，那只是一種行銷術語，單純提供有益的營養素且沒有過量的添加糖、鈉或飽和脂肪的食物就是最健康的食物。食物示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ArtHouse Studio）

「超級食物」是騙人的？ 專家揭真相：別太迷信藍莓、薑黃

2026-09-22 20:22
一項分析約184萬名女性醫療紀錄的研究顯示，在從未吸菸女性中，華裔女性的肺癌調整後患病率比約為非西班牙裔白人女性的3.36倍。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

🎙️不抽菸也會得肺癌？新研究：華人女性尤其要當心

2026-09-22 09:35
粥容易使血糖飆升；示意圖。（圖／123RF）

3食物看似清淡健康 血糖飆升比想像中還快

2026-09-29 02:00
家醫科醫師陳欣湄指出，年紀增長不代表腦力只能一路往下走，持續接觸新事物、學習新技能，都可能替大腦帶來新的刺激。（AI生成）

她15分鐘就忘記剛聊什麼 醫曾憂「走向失智」 5年後結果逆轉

2026-09-27 04:43
初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，若口乾持續很久，且伴隨頻繁口渴、頻尿、體重明顯變化、眼睛乾澀或其他身體異常，應該進一步尋找原因；示意圖。（123RF）

明明喝很多水還是口乾？別都怪「秋燥」 出現頻尿、體重變化要注意

2026-09-27 04:56

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了