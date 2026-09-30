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婦罹病20年 口腔腫塊導致下唇變形 「冷凍槍」治療改善

林琮恩
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醫師指出，如果發現口腔內有不明紅紫色或藍紫色腫塊，應儘早就醫檢查，早期診斷與治療...
醫師指出，如果發現口腔內有不明紅紫色或藍紫色腫塊，應儘早就醫檢查，早期診斷與治療將可大幅降低併發風險；示意圖。（圖／123RF）

良性口腔血管病變是常見口腔黏膜疾病，患者口腔中出現紅紫色、紫黑色血管腫塊，影響臉部外觀，也影響進食。一位67歲退休婦女，因治療牙周病，意外發現罹患良性口腔血管病變20多年，口腔中2.5公分大腫塊，使她下唇嚴重變形，出門都不敢抬頭示人。經牙醫使用冷凍槍治療後，婦人下唇外觀恢復正常。

台北長庚醫院口腔外科助理教授級醫師陳志魁說，良性口腔血管病變發生族群不分年齡與性別，病灶多呈現紅紫、紫色外觀，常見於舌頭、頰黏膜、口底部位，不僅影響美觀與進食，還可能出現出血、疼痛等臨床症狀，嚴重時，甚至會發生自發性出血引發急性併發症，甚至危及性命。過去，病人必須接受外科手術，或雷射治療，但有傷口較大、過程較不適問題。

陳志魁開發一項「冷凍槍治療」，將用於皮膚科的冷凍治療是「舊器械新用」，冷凍槍治療導入口腔治療，是利用液態氮先冷凍、再解凍，並訂出標準治療流程，初期治療，以「1分鐘冷凍、2分鐘解凍」，並執行2循環，若需要第2次治療，則延長冷凍時間，「冷凍2分鐘、解凍2分鐘」，也執行2循環。

長庚團隊分析以冷凍槍治療的33位病人，97%痊癒未復發，平均療程次數約1.6次。陳志魁說，33位病人中，25人痊癒且無併發症，7人有淺疤痕、暫時性神經症狀等，研究成果登上國際期刊「臨床口腔研究」；治療過程中，可施打麻藥緩解疼痛，少數未施打麻藥病人，約一星期內有持續疼痛症狀，服用普拿疼等藥物就可控制。

精華 FAQ

  • 她口腔內有2.5公分腫塊，讓下唇嚴重變形，出門都不敢抬頭見人，也可能影響進食與日常社交，長期承受心理壓力。

  • 治療是以液態氮先冷凍再解凍，屬於把皮膚科冷凍療法應用到口腔的做法；初期採1分鐘冷凍、2分鐘解凍並做2循環，必要時再加長時間。

  • 長庚團隊分析33位病人後發現，97%痊癒且未復發，平均只需約1.6次治療；少數人出現淺疤痕或暫時性神經症狀，多可控制。

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