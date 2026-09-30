腦動脈瘤破裂前無明顯症狀 醫揭1關鍵警訊：3族群要注意

醫師說，有前所未有的爆裂性劇痛，伴隨頸部僵硬、嘔吐、意識不清或神經功能異常，應立即就醫；示意圖。（圖／123RF）

台灣花蓮縣新城鄉民代表參選人邱鳳英參加地方活動時突然倒地昏迷，經電腦斷層檢查疑為腦內血管瘤破裂、造成嚴重顱內出血，搶救不治。醫師表示，腦動脈瘤平時可能毫無症狀，一旦破裂可能在短時間內奪命，若突然出現「這輩子從未有過」的爆裂性劇烈頭痛，甚至合併頸部僵硬、意識改變，應立即就醫。

破裂前沒有明顯症狀

不少人將腦動脈瘤破裂與一般腦中風 混為一談，台灣國泰醫院神神經外科主治醫師方耀榮指出，腦中風主要可分為缺血性及出血性，腦動脈瘤破裂屬於造成出血性腦中風的原因之一，最典型是造成蜘蛛網膜下腔出血。若出血量較大，也可能合併腦內出血，壓迫周圍正常腦區。

腦動脈瘤最危險之處，在於破裂前沒有明顯症狀。方耀榮說，門診確實常碰到民眾因長期頭痛、頭暈，擔心自己是不是有腦動脈瘤，若頭痛已持續兩、三年，可能與偏頭痛等其他原因有關。真正需要高度警覺的，是過去從未發生、突然出現且迅速達到疼痛高峰的「爆裂性頭痛」。

「突然非常痛，跟以前的頭痛完全不一樣，就要小心。」方耀榮表示，腦動脈瘤破裂時，患者除劇烈頭痛，也可能出現頸部僵硬、惡心嘔吐、意識改變，嚴重甚至當場昏迷。這類患者到急診後，通常會立即接受電腦斷層等檢查，必要時進一步進行腦血管攝影。

至於尚未破裂的腦動脈瘤，多數是在健檢或因其他原因接受腦部影像檢查時意外發現。但若動脈瘤較大，也可能壓迫周邊腦神經，依位置不同出現複視、眼球活動異常等神經症狀。腦動脈瘤一旦破裂，致死及重度失能風險相當高。

方耀榮以臨床上較容易理解的方式形容，約可粗略分成「三個三分之一」，三分之一的患者來不及送醫，部分即使送到醫院仍因出血嚴重而預後不佳，三分之一的患者經及時治療後有機會存活。另三分之一即使成功救回，仍可能因腦部出血留下肢體無力、認知變慢、健忘等後遺症，嚴重程度與出血量及受損位置有關。

有家族史女性要小心

哪些人要特別小心？方耀榮指出，腦動脈瘤與多重因素有關，包括家族史、女性、年齡、抽菸及高血壓等，其中「能改變的風險」尤其重要。已知有動脈瘤的人若持續抽菸，破裂風險會增加，戒菸、避免過量飲酒及控制血壓，都是重要的預防措施。

若父母、兄弟姊妹等一等親曾發生腦動脈瘤，則可與醫師討論是否接受腦血管檢查。方耀榮表示，磁振血管攝影（MRA）不具游離輻射，部分檢查也不需施打顯影劑，可用於評估腦部血管。