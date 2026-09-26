心肌梗塞不只是胸痛 牙痛、肚子痛也可能是心臟求救

醫師提醒，心肌梗塞症狀不一定只有胸痛，只要出現「腹部以上不適或異常悶痛」都應提高警覺；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 心肌梗塞不只胸痛，牙痛、腹痛也可能是警訊。

心肌梗塞不只胸痛，牙痛、腹痛也可能是警訊。 重點二： 陳建州突發心肌梗塞，血管堵塞90%後緊急置支架。

陳建州突發心肌梗塞，血管堵塞90%後緊急置支架。 重點三：醫師提醒年長者與高風險族群症狀可能更不典型。

台灣PLG職籃執行長「黑人」陳建州 日前突發急性心肌梗塞，緊急送台大 醫院搶救，接受心導管手術並置放支架，目前轉入加護病房觀察，最快明天出院。振興醫院提醒，心肌梗塞症狀不一定只有胸痛，只要出現「腹部以上不適或異常悶痛」都應提高警覺，切勿自行休息觀察，應立即就醫，爭取黃金時間打通血管。

陳建州是在觀賞PLG友誼賽時突感胸悶不適，經隊醫初步聽診發現異狀後，建議他應立即就醫。陳建州原以為只是小問題，還自行開車到診所看診，醫師一驗發現情況危急，隨即將他轉診至台大醫院。

陳建州過往並無心臟病史，此次檢查竟發現「主要血管已嚴重堵塞高達90%」，台大立即協助心導管手術並安裝支架後，目前人已轉入加護病房（ICU）密切觀察。

台北振興醫院表示，一般典型的心肌梗塞發作時，胸前常會出現強烈的壓迫緊縮感，就像被上百公斤的重石狠狠壓著，這種疼痛甚至會擴散延伸到左肩、左下巴或整條左手臂，並伴隨冒冷汗、噁心與喘不過氣。

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，若出現上述症狀，應盡速至醫院急診接受心電圖及抽血檢查，不要自行觀察太久。

然而，臨床上最容易被忽略的，往往是心肌梗塞的「不典型症狀」，包括腹痛、牙痛等，都可能是心臟發出的求救訊號。陳冠群表示，心肌梗塞或心臟功能不佳時，可能導致腸道缺血，使部分患者出現腹部不適；牙痛則可能是心臟引發的「轉移性疼痛」，疼痛感反映至牙齒等其他部位。

不過，並非所有腹痛、牙痛都與心臟有關，臨床上仍會先針對疼痛部位及相關器官進行檢查，再進一步釐清病因。如果牙齒已經檢查過，沒有蛀牙或牙齦發炎，腹部檢查也沒有胃腸道問題，疼痛又與飲食、空腹等一般腹痛誘因沒有明顯關聯，就可以進一步考慮是否為心血管問題。

陳冠群表示，腹痛甚至可能是更嚴重的主動脈剝離所引起，主動脈剝離可能造成血流受阻，進而使腸道缺氧，患者可能表現為背痛、腹痛等症狀，因此不能單純將所有腹痛都視為腸胃疾病。

此外，年長者對疼痛及器官異常的反應可能不像年輕人明顯，30歲以上的患者多數仍以劇烈胸痛為主，但到了50歲以上，發作時可能轉變為莫名的喘不過氣或全身癱軟無力；若是80歲以上的長者，甚至可能完全不覺得胸痛，反而表現為肚子痛、噁心嘔吐，或是少見的牙齒酸痛、左下巴緊繃與左手臂發麻。

陳冠群表示，心肌梗塞不一定出現胸悶、胸痛，反而可能表現為突然疲倦、喘，甚至尿量減少等症狀。若身體某個器官出現不舒服，但檢查後卻找不到明顯異常，心血管疾病就是其中一項需要考慮的鑑別診斷。

他提醒，臨床上確實可能遇到年輕患者發生心肌梗塞，例如30歲但已有多年抽菸習慣，或本身膽固醇偏高，再加上父母、兄弟姊妹等直系親屬曾在較年輕時發生心肌梗塞、接受心血管支架治療等情況，若此時出現典型或非典型症狀，都應提高警覺，盡速就醫診斷。