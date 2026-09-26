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喝濃茶不喝白開水 醫示警：常期大量飲用恐致腎衰竭

廖靜清
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腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量飲用。（圖／12...
腎臟科醫師提醒，茶可以是健康飲食的一部分，但勿泡得過濃且長期過量飲用。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：適量、正常濃度的茶飲可計入每日液體攝取，不必全都只喝白開水。
  • 重點二：真正要注意的是長期大量喝濃茶，可能因草酸與咖啡因增加健康風險。
  • 重點三：極端每天喝近4公升紅茶，曾導致草酸性腎病變與透析案例。

早上綠茶、下午烏龍茶，口渴再來一壺高山茶，有些愛茶族幾乎整天「以茶代水」，甚至一口白開水都不喝。網路流傳「茶有利尿作用，喝500毫升可能排出600毫升水」、「長期只喝茶恐造成腎衰竭」，讓不少人擔心喝茶傷腎。台灣腎臟科醫師洪永祥提醒，適量、正常濃度的茶仍可算進每日液體攝取，真正要小心的是「長期、大量、濃茶」的極端喝法。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，茶含有咖啡因，確實具有輕微利尿作用，但不代表「喝多少、尿得更多」。研究顯示，一般份量茶飲所含的咖啡因，通常不至於造成明顯脫水；經常喝茶或咖啡的人，身體也會逐漸產生耐受性。網路流傳的「喝500毫升茶會排出600毫升水」並沒有充分科學依據，正常飲茶所攝取的水分仍具有補充體液效果。

洪永祥提醒，這不代表茶可以毫無節制地喝，而是需要注意「草酸」。茶葉含有草酸，尤其部分紅茶的草酸含量較高。國際醫學期刊「新英格蘭醫學雜誌」曾報告一名56歲男子，每天喝16杯、每杯約240毫升的冰紅茶，相當於一天接近4公升。

這名男子因腎功能快速惡化就醫，肌酸酐升高至每分升4.5毫克，腎臟切片發現大量草酸鈣結晶及腎間質發炎，最後甚至因尿毒症狀接受透析。醫師研判，極大量紅茶造成的高草酸攝取，是導致「草酸性腎病變」的重要原因。

洪永祥指出，民眾也不必因此「聞茶色變」。目前大型研究並沒有證實一般人適量喝茶會增加腎結石，部分研究反而發現，喝茶者的腎結石風險可能較低，其中又以綠茶較為明顯。

除了草酸，喝茶亦要注意咖啡因。大量濃茶可能讓咖啡因攝取過多，除了增加排尿，也可能帶來心悸、手抖、焦慮及睡眠障礙。尤其在大量流汗、天氣炎熱、發燒或水分攝取不足時，更不能把濃茶當成唯一補水來源。

至於「腎臟一定需要純水才能排毒」也不是精確的醫學說法，人體需要的是足夠的水分維持血液循環及腎臟正常運作，水分來源並非只有白開水；茶、湯品及食物中的水分都可納入。不過白開水不含糖、熱量及咖啡因，仍是最單純、最適合作為日常主要補水來源的飲品。

精華 FAQ

  • 一般份量的茶飲雖含咖啡因，具有輕微利尿作用，但通常不足以造成明顯脫水。對經常喝茶或咖啡的人來說，身體還會逐漸產生耐受性，因此正常飲茶仍可補充體液。

  • 因為濃茶可能帶來較多草酸與咖啡因，長期大量攝取會提高腎臟負擔。極端情況下，草酸可能在腎臟形成結晶，造成草酸性腎病變，甚至引發腎功能惡化。

  • 人體需要的是足夠水分，來源不只白開水，茶、湯品與食物中的水分都可計入。不過白開水沒有糖、熱量和咖啡因，仍是最單純、最適合日常主要補水的選擇。

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