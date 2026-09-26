7歲男童高燒5天 開刀驚見「肺部如爛蘋果」、 組織壞死

台中光田綜合醫院江友馨醫師透過手術清除感染、發炎組織。（圖／光田醫院提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 7歲男童高燒5天、呼吸費力，住院時血氧已降至90%以下。

7歲男童高燒5天、呼吸費力，住院時血氧已降至90%以下。 重點二： 胸部X光與電腦斷層顯示膿胸，胸管無法完全引流感染積液。

胸部X光與電腦斷層顯示膿胸，胸管無法完全引流感染積液。 重點三：手術發現肺組織壞死如爛蘋果，清創後病情才逐步穩定。

7歲男童發燒第2天曾至醫院急診，返家後高燒未退，呼吸也越來越費力，甚至喘到胸口凹陷。第5天家長緊急帶男童就醫，當時檢測血氧已降至90%以下，入住加護病房。X光發現左側胸腔出現兩包明顯積液，馬上給予抗生素，會診胸腔外科放置胸管引流。開刀發現男童發炎的肺部像爛掉蘋果，胸腔內附著大量發炎組織，部分肺組織已壞死。

台灣台中光田綜合醫院兒童醫學部部長醫師江國樑表示，男童無重大病史，這次病程卻進展極快。放置胸管後，雖一度有改善呼吸及退燒，但溫度始終在38℃、39℃起伏，抗生素治療近一周後未如預期好轉，再次安排X光及電腦斷層檢查，發現胸腔內的積液，被發炎後形成的組織隔成一包一包，而胸管只能引流其中部分，感染的積液無法完全排出，病情已進一步形成「膿胸」，所以才會高燒不退。

胸腔外科醫師江友馨指出，男童此時已進展至第二期膿胸，單靠胸管引流難以完整控制感染。若持續惡化，可能進入纖維化更嚴重的第三期，感染一旦未能控制，也可能引發敗血症、休克，甚至危及生命。找出根本原因後，醫師決定採胸腔鏡肋膜剝脫術，沒想到實際進入胸腔後，情況比影像顯示更嚴重。

醫師說，男童發炎的肺部像逐漸爛掉的蘋果，胸腔內附著大量發炎組織，部分肺組織也已壞死。手術除了清除、剝離發炎組織，也切除一小部分壞死肺組織。術後男童高燒明顯改善，在加護病房密切治療、觀察約3周，穩定後轉至普通病房，住院近一個月後返家休養。

江國樑提醒，兒童肺炎治療後「有沒有變好」是重要觀察指標，若持續高燒或出現呼吸費力、胸口凹陷，應再次就醫評估。