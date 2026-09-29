跌倒+取物頻掉…精準開顱讓她切除腦瘤仍保住30年長髮

陳小姐（中）術後恢復良好，與先生一同感謝台北醫學大學附設醫院神經外科關艾琛醫師（右），不僅完整切除腦瘤，也細心保留她珍惜多年的長髮。（圖／北醫附醫提供）

40多歲陳小姐日前如廁時突然跌倒，原以為沒事，一覺醒來卻發現連手機都拿不住，頻繁落地上，且左手、左腳癱軟無力，緊急送醫後，檢查出右腦有約四公分腫瘤 ，實施微創開顱手術切除腫瘤，且為保留她留了30多年的長髮，醫師沿著髮際線進行手術，將傷口藏於頭髮中，連親友都沒發現她剛經歷大手術。

陳小姐指出，送醫前一天她感覺身體不太平衡，上廁所時還不慎跌倒，但並未多想，不料隔日一早症狀加劇，手中拿的東西頻頻掉落，左半邊身體也逐漸使不上力，她懷疑自己突然中風 ，緊急趕往台灣北醫附醫就診。北醫附醫神經外科主治醫師關艾琛指出，經腦部核磁共振（MRI）檢查，發現右腦有一顆約四公分腫瘤，且伴隨出血症狀，嚴重壓迫運動皮質區神經，若持續出血恐導致左側偏癱。

關艾琛為陳小姐進行為創開顱手術切除腫瘤，全程不到四小時就完成手術，且出血量極少，醫療團隊設法將腦神經損傷降至最低，手術隔日陳小姐原先癱軟無力的左手、左腳已可重新抬起，且一周後順利出院，再隔兩周回診時，手腳功能已全數恢復，後續病理檢查確認腫瘤為良性，且醫療團隊在兼顧手術安全下，沿著髮際線下刀，手術痕跡隱藏髮絲間，保留她原先的一頭長髮。

關艾琛指出，術後疼痛、疤痕與外觀改變，及能否儘快恢復工作、家庭與社交生活，都是治療中需要一併考量面向。