不明中風4年 5旬男「即時30天連續心律監測」揪心臟未爆彈
56歲王男四年前突然中風，右側肢體癱瘓，必須長期復健，卻找不到中風原因，憂心再度中風，去年接受「即時30天連續心律監測」，診斷出43次高危險心律不整，確診「陣發性心房顫動」，經接受精準藥物治療，如今王男再次站起來走路，返回職場，不再擔心再中風。
台灣台中榮總神經內科醫師王其聖指出，高達80%的腦中風是缺血性中風，50歲以上是好發族群，多由心律不整、動脈硬化、開放性卵圓孔或自體免疫疾病等導致，近八成病人會留下後遺症，而且一旦中風，容易再次中風，五年內復發率高達30%。
王其聖說明，要有效預防再中風，需要找到中風主因並精準治療。台中榮總2023年起全台首創將「即時30天連續心律監測」應用於不明原因中風偵測。此系統結合神經內科、遠距醫療中心、心臟內科與人工智慧，使用輕薄胸前貼片為病人執行連續監測，搭配24小時分析，可以在心律不整發生當下立即下診斷並及時為病人安排治療。
王其聖提醒，民眾若出現肢體無力、口齒不清、吞嚥困難等中風症狀，應及早就醫檢查。隨著「即時30天連續心律監測」技術成熟，不明原因中風已非難解之謎。及早診斷、精準治療，能有效降低再次中風，讓中風病人安心復健，重拾美好人生。
他在去年接受即時30天連續心律監測，系統偵測到43次高危險心律不整，最後確診為陣發性心房顫動，才找出先前中風的可能主因。 這套系統結合神經內科、遠距醫療中心、心臟內科與人工智慧，以胸前貼片進行連續監測，並搭配24小時分析，可在心律不整發生時即時下診斷。 若出現肢體無力、口齒不清或吞嚥困難等中風症狀，應及早就醫檢查。越早找出原因並治療，越能降低再次中風的風險。
精華 FAQ
他在去年接受即時30天連續心律監測，系統偵測到43次高危險心律不整，最後確診為陣發性心房顫動，才找出先前中風的可能主因。
這套系統結合神經內科、遠距醫療中心、心臟內科與人工智慧，以胸前貼片進行連續監測，並搭配24小時分析，可在心律不整發生時即時下診斷。
若出現肢體無力、口齒不清或吞嚥困難等中風症狀，應及早就醫檢查。越早找出原因並治療，越能降低再次中風的風險。
上一則