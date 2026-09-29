不明中風4年 5旬男「即時30天連續心律監測」揪心臟未爆彈

醫師說明，台中榮總將即時30天連續心律監測應用於不明原因中風偵測，並結合遠距醫療中心24小時分析。（圖／台中榮總提供）

56歲王男四年前突然中風 ，右側肢體癱瘓，必須長期復健，卻找不到中風原因，憂心再度中風，去年接受「即時30天連續心律監測」，診斷出43次高危險心律不整，確診「陣發性心房顫動」，經接受精準藥物治療，如今王男再次站起來走路，返回職場，不再擔心再中風。

台灣台中榮總神經內科醫師王其聖指出，高達80%的腦中風是缺血性中風，50歲以上是好發族群，多由心律不整、動脈硬化、開放性卵圓孔或自體免疫疾病等導致，近八成病人會留下後遺症，而且一旦中風，容易再次中風，五年內復發率高達30%。

王其聖說明，要有效預防再中風，需要找到中風主因並精準治療。台中榮總2023年起全台首創將「即時30天連續心律監測」應用於不明原因中風偵測。此系統結合神經內科、遠距醫療中心、心臟內科與人工智慧，使用輕薄胸前貼片為病人執行連續監測，搭配24小時分析，可以在心律不整發生當下立即下診斷並及時為病人安排治療。

王其聖提醒，民眾若出現肢體無力、口齒不清、吞嚥困難等中風症狀，應及早就醫檢查。隨著「即時30天連續心律監測」技術成熟，不明原因中風已非難解之謎。及早診斷、精準治療，能有效降低再次中風，讓中風病人安心復健，重拾美好人生。

王男（左）在醫師安排下，接受即時30天連續心律監測。（圖／台中榮總提供）

王男（左）對症下藥，恢復狀況良好，不僅返回職場，平日也做超慢跑運動。（圖／台中榮總提供）