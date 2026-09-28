別只盯體重 研究：肌少症失智風險高42%

肌少症者罹患失智症的相對風險高出42%，體重不變不代表健康穩定，握力下降更值得留意。 (圖／AI生成)

年紀大了體重沒有明顯改變，不代表身體組成沒有變化。最新統合分析發現，肌少症者罹患失智症 的相對風險高出42%，研究也發現肥胖與失智的關聯會隨年齡不同而改變，這提醒老後健康不能只看體重，更要留意肌肉與肌力。

隨著年齡增加，肌肉量與肌力逐漸下降，不只可能讓人走路變慢、容易跌倒，也可能與大腦健康有關。最新發表在《International Journal of Food Sciences and Nutrition》期刊的系統性回顧與統合分析，研究團隊搜尋截至2026年2月的世代研究，分析肌少症、肥胖以及肌少型肥胖與失智症之間的關聯。

結果發現，肌少症者日後罹患失智症的相對風險高出42%。肌少症並非單純肌肉看起來比較少，而是涉及肌肉量減少、肌力降低或身體功能衰退等問題。研究人員表示，評估健康不能只看一個人的體重，隨年齡增長，維持肌力與身體功能同樣重要。

另一個值得注意的結果是，肥胖與失智症的關係似乎會隨年齡而改變。研究發現，65歲以前肥胖者的失智相對風險高9%；65歲以上的肥胖者，失智相對風險反而低17%。但這不代表年紀大胖一點可以預防失智。研究人員表示，體重、老化與失智之間的關係相當複雜，不能因此鼓勵年長者刻意增加體重。

研究也分析肌少型肥胖，也就是脂肪過多，同時存在肌肉量或肌肉功能不足。結果並未發現肌少型肥胖與失智症之間具有統計上顯著的關聯。不過這部分只有四項研究符合分析條件，證據仍相當有限，因此不能解讀為肌少型肥胖與失智無關。

事實上，2026年另一項近49萬人的大型世代研究也發現，肌少症及肌少型肥胖都與較高的全因失智風險相關，而且握力下降也與後續失智風險有關。這也顯示，肌肉與大腦健康之間的關係仍值得進一步研究。

握力變差 正在掉肌肉

比起每天盯著體重計，年長者還可以注意日常生活中的肌力變化。專家指出，握力會隨年齡逐漸下降，而握力可作為觀察全身肌力的一項簡單指標。如果開始覺得開罐子比以前困難、手部力量明顯下降，可能不只是手變弱，也值得注意整體肌力是否正在衰退。

肌力下降還可能形成惡性循環，例如肌肉變弱後活動能力降低，人更不願意活動，進一步加速肌力流失，也增加跌倒與骨折風險。因此，真正值得注意的不只是體重有沒有下降，還包括握力是否變弱、走路是否變慢、從椅子起身是否愈來愈吃力等功能性變化。

運動+蛋白質 保住肌肉

散步很好，但想保住肌肉不能只靠走路。除了維持日常活動，也可在身體狀況允許下加入深蹲、啞鈴等阻力訓練，循序漸進鍛鍊全身肌群。

飲食則要注意攝取足夠蛋白質並維持均衡飲食，才能從運動與營養兩方面減緩肌肉流失。

如果已經明顯感覺肌力快速下降、走路或起身變困難，或近期出現不明原因體重下降，則不應單靠自行增加運動量，最好先接受醫療評估。